Polemica case popolari, il Pd replica a Rifare Gualdo: “Azioni necessarie, fondi rimborsati da Ater”

L’intervento economico dell’amministrazione comunale per il ripristino dell’energia elettrica e degli ascensori nel condominio Monina, in via Santo Marzio, è stato “urgente e necessario per garantire servizi essenziali ai residenti”.

Lo afferma il Partito Democratico di Gualdo Tadino, che interviene con una nota ufficiale in risposta alle accuse del gruppo consiliare “Rifare Gualdo”.

Secondo quanto illustrato dal Pd, l’intervento si è reso indispensabile per risolvere una situazione che “aveva portato ad uno stato di difficoltà anche tra i tanti condomini adempienti, oltre all’impossibilità di utilizzo dell’ascensore ivi presente”. La cifra anticipata dal Comune, pari a circa 10.500 euro, è stata definita in piena condivisione con Ater, è scritto nella nota, con cui “è in corso da tempo un costante e costruttivo confronto”.

“L’Ater oltretutto – spiegano i Dem – ha sostituito l’amministratore di condominio e di concerto con il Comune si è mossa per risolvere la situazione ormai stazionaria da tempo.”

Il Pd precisa inoltre che “la somma verrà rimborsata”, come riportato nell’atto di giunta n. 25 del 28 gennaio 2025. “Nella delibera – si legge nel comunicato – sono previsti due capitoli di spesa: uno in uscita per l’anticipazione del dovuto e uno in entrata per la restituzione della somma da parte di Ater. È quindi molto chiaro come il Comune non abbia pagato alcun onere a favore dei morosi, ma si sia adoperato per garantire servizi che erano mancanti, non certo per responsabilità propria”.

“Prendiamo atto con stupore, rammarico e ormai rassegnazione delle nuove ed ennesime note stampa del gruppo consiliare ‘Rifare Gualdo’ – rispondono i Democratici – che probabilmente non ha ben somatizzato le recenti e perpetue sconfitte elettorali e continua a dare libero sfogo alla propria rabbia nei confronti dell’amministrazione comunale democraticamente eletta dai gualdesi”.

Per il Partito Democratico “le tre Consigliere di minoranza non perdono mai occasione per gridare, in maniera scomposta e arrogante, alla mancanza di trasparenza o alla messa in atto di artifizi da parte dell’Amministrazione Comunale nei propri atti, che ricordiamo sono per legge pubblicati sul sito del Comune, con polemiche prettamente strumentali anche laddove l’azione amministrativa si rende necessaria per cause di forza maggiore.”

“Francamente – prosegue la nota – non ci stiamo a queste continue e infondate illazioni nei confronti dell’Amministrazione e degli uffici comunali, come se al governo della città vi fossero dei dilettanti allo sbaraglio che deliberano atti illegittimi”.

Il Pd conclude rivendicando la stabilità della maggioranza e la correttezza dell’operato amministrativo: “A governare Gualdo Tadino vi è un’amministrazione solida e unita politicamente, che ha saputo convincere per ben tre volte la maggioranza dei cittadini e che non ha mai fatto un debito fuori bilancio. Evidentemente con dispiacere di chi continua a urlare presunte irregolarità e a dubitare della buona fede di chi amministra per il bene pubblico”.