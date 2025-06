Presentato in Regione il cartellone 2025 di “Suoni Controvento”

E’ stata presentata ufficialmente ieri mattina presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini, sede della Giunta regionale, l’edizione 2025 di Suoni Controvento, il festival musicale che anima l’Umbria tra luglio e agosto.

In apertura hanno preso la parola la presidente della Regione Stefania Proietti, il vicepresidente Tommaso Bori e l’assessore al Turismo Simona Meloni. Subito dopo il direttore artistico del Festival, Gianluca Liberali, e la presidente dell’Associazione Aucma, Lucia Fiumi, hanno illustrato un cartellone ricco di eventi: da Brunori Sas e Afterhours ad Assisi, a Dardust a Narni, la Pfm a Gualdo Tadino, fino al Trio Jazz nell’Osservatorio Astronomico di Scheggia e Pascelupo, passando per Mario Tozzi con Enzo Favata a Marsciano.

Accanto a Liberali e Fiumi erano presenti due importanti partner dell’evento: Fabrizio Stazi, direttore della Fondazione Perugia, e Giovanni Parapini, responsabile della Sede Regionale Rai per l’Umbria, insieme ai rappresentanti di alcuni dei Comuni coinvolti, tra cui i sindaci di Sigillo, Giampiero Fugnanesi, Costacciaro, Andrea Capponi, e Scheggia e Pascelupo, Fabio Vergari, territori ove il Festival Suoni Controvento è nato e cresciuto prima di allargarsi a tutta la regione.

Questo il programma di Suoni Controvento nei comuni della Fascia Appenninica e dell’Alto Chiascio:

GUALDO TADINO

Sabato 9 agosto ore 17,30 – Valsorda: PFM in concerto “Doppia traccia”

Sabato 9 agosto ore 20,00 – Valsorda: Trekking “Scoperta notturna”



GUBBIO

Sabato 19 luglio ore 18,30 – Serre di Burano: Trekking “Scoperta notturna”

FOSSATO DI VICO

Lunedì 11 agosto ore 21,00 – Sorgenti della Vercata: Nada in concerto “Nitrito Tour”

SIGILLO

Sabato 9 agosto ore 9,30 – Val di Ranco: Viola Di Grado presenta il libro “Celeno l’oscura”

Martedì 12 agosto ore 21,00 – Villa Anita: Nik West in concerto “The Nik West Experience”

COSTACCIARO

Domenica 10 agosto ore 11,30 – Sasso Pecoraro: Riccardo Pes in concerto “Sgrìoban Dìomhair”

SCHEGGIA E PASCELUPO

Martedì 22 luglio ore 21,00 – Abbazia di Sant’Emiliano in Congiuntoli: Teatro con Carolina Baglioni e Michelangelo Bellani in “Gianni”

Domenica 10 agosto ore 18,15 – Località Trocchi: Trekking “Scoperta notturna”

Domenica 10 agosto ore 21,30 – Osservatorio Astronomico: Riccardo Catria e Daniele Del Gobbo in concerto “Cantastorie”











.



“Suoni Controvento è un format straordinario – ha detti la presidente Stefania Proietti – e la Regione sarà sempre al suo fianco, perché investire in cultura significa investire nel futuro dell’Umbria. È un festival che ha saputo legarsi ai territori, valorizzando i luoghi più nascosti e generando impatto reale, sia culturale che economico. Continueremo a sostenerlo come esempio concreto di sviluppo sostenibile e radicato”.

“Suoni Controvento è un festival diffuso, di alta qualità, che unisce cultura e turismo – ha sottolineato il vicepresidente Tommaso Bori – e riesce a riscoprire l’Umbria più autentica. Questa nona edizione prepara il terreno per la decima, che sarà una tappa importante. Intanto annuncio un passo avanti per tutta la cultura umbra: stiamo lavorando al primo Testo Unico regionale sulla Cultura, che metterà in rete luoghi, arti e professioni culturali con una visione strategica. Vogliamo garantire triennalità ai finanziamenti e dare stabilità a chi lavora nel settore”.

Subito dopo l’assessore Simona Meloni ha evidenziato l’importanza di questo Festival sotto l’aspetto della promozione turistica. “Porta la musica nei borghi, sui cammini, nei paesaggi più suggestivi, generando esperienze autentiche – ha commentato – Il turista di oggi cerca emozioni vere: dalla visita in cantina a un concerto tra gli ulivi. È un modello di turismo culturale sostenibile che continueremo a portare avanti con convinzione, anche sul piano progettuale e finanziario. L’Umbria ha bisogno di progetti come questo per crescere e raccontarsi al meglio”.