Ricevuti anche in Provincia il Basket Gualdo e i campioni Special Olympics 2025

Dopo essere state ricevute in Comune, le “stelle” sportive di Gualdo Tadino sono state accolte anche in Provincia, perché “hanno fatto grande il nome di tutta l’Umbria”.

Ieri mattina nella Sala Falcone Borsellino, il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti ha ricevuto e omaggiato la società Pizzicata Gualdo Basket e due atleti gualdesi reduci da recenti traguardi a livello nazionali. Oltre allo staff del basket, infatti sono stati omaggiati anche Veronica Rossi e Fabio Scaramucci, oltre ai neo campioni Alessandro Brancale e Ciprian Gugiuman, ospiti dell’Istituto Serafico di Assisi.

La società del Gualdo Basket è reduce da una stagione straordinaria culminata con la promozione in Serie B Interregionale, un risultato storico che riporta entusiasmo e prestigio al movimento cestistico gualdese. Un campionato entusiasmante condotto dall’inizio alla fine da protagonisti assoluti e coronato con il successo a Rieti contro Fiumicino.

Rossi e Scaramucci dell’Atletica Tarsina, invece, si sono distinti ai Play the Games – Special Olympics 2025. La prima ha conquistato due medaglie d’oro nelle gare di 100 e 200 metri piani. Il secondo ha brillato con una medaglia d’oro nei 200 metri e una d’argento nei 400 metri, portando in alto il nome della città con il loro straordinario talento e la loro determinazione.

Riconoscimenti anche agli ospiti dell’Istituto Serafico di Assisi Alessandro Brancale, per le splendide medaglie d’oro conquistate nei 110 metri ostacoli e nel salto in alto, e a Ciprian Gugiuman, per i grandi risultati ottenuti nelle discipline del lancio del peso e del salto in alto, anche loro ai recenti Play the Games degli Special Olympics di Colleferro.

“La vostra dedizione, il vostro impegno, il vostro spirito competitivo – sono state le parole di Presciutti – hanno brillato in ogni momento e i risultati raggiunti sono la testimonianza del vostro talento e determinazione. Avete dimostrato abilità eccezionali ma anche una perseveranza invidiabile. Avete superato ogni aspettativa e siamo tutti orgogliosi del traguardo raggiunto. Continuate a puntare in alto e a sognare in grande. Non vediamo l’ora di gioire per altri grandi risultati”.