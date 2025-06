Alessandro Santini nuovo segretario del Partito Democratico di Gualdo Tadino

Alessandro Santini è il nuovo segretario del Partito Democratico di Gualdo Tadino. La nomina è avvenuta sabato scorso al termine del congresso svolto dal Pd gualdese presso il il CVA di Cartiere.

Santini, candidato unitario della sezione, ha ottenuto all’unanimità il sostegno degli iscritti, “dimostrando la capacità di unire l’assemblea congressuale e il rinnovato direttivo di circolo“, sottolinea in una nota il Pd locale.

“Essere stato eletto segretario del Partito Democratico di Gualdo Tadino è per me un grande onore e una sfida che affronterò con serietà, entusiasmo e spirito di servizio – ha detto Alessando Santini – Credo in un partito radicato nel territorio, capace di rinnovarsi e di continuare a parlare con i cittadini, soprattutto con i giovani, per costruire insieme una nuova classe dirigente e rafforzare il legame con la nostra comunità.”

“Ringrazio di cuore Flavia (Guidubaldi, segretaria uscente, ndr) per il lavoro svolto in questi anni – ha detto ancora il neosegretario – il suo impegno ha lasciato un segno importante. ‘Insieme’ sarà la parola chiave del mio mandato. Vorrei un Pd aperto, inclusivo, dove le idee contano e il confronto, anche acceso, non impedisce di camminare uniti, verso obiettivi comuni, come siamo stati sempre capaci di fare. Costruiremo passo dopo passo un gruppo forte, vivo e coeso, con passione, umiltà e coraggio, al servizio della città e dei suoi cittadini.”

Nei prossimi giorni verrà convocato il nuovo direttivo all’interno del quale verrà presentato il nuovo gruppo di lavoro a sostegno del neoeletto segretario del Partito Democratico di Gualdo Tadino.