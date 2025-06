“Fiori dentro l’anima”, Arianna Frappini torna con il suo quarto romanzo che parla al cuore

Sabato 28 giugno alle 17, presso la Mediateca del Museo dell’Emigrazione “Pietro Conti” di Gualdo Tadino, la scrittrice gualdese Arianna Frappini presenterà il suo nuovo libro “Fiori dentro l’anima”, uscito da circa un mese su Amazon e disponibile anche in Kindle Unlimited.

È questa la quarta opera dell’autrice, dopo “L’ultimo dono prima di morire” (2020), “Il soldato che amava l’alba” (2022) e “L’eternità per ritrovarsi” (2023). Questa nuova pubblicazione è un’altra prima volta: prima volta in self publishing e primo romanzo contemporaneo di genere sentimentale.

I protagonisti sono la scrittrice e giardiniera Ariel Serenelli, orgogliosa, tenera, ipovedente (come l’autrice) che non ha mai visto la sua disabilità come un problema e, tra le altre cose, non ha mai cercato e aspettato l’amore, e Gabriele Temperelli, imprenditore altrettanto orgoglioso e tenero, con tanti vuoti e con un carattere inasprito dalla solitudine e dall’incomprensione, che crede all’amore per sempre, in grado di rimetterlo in ordine.

Il loro incontro è uno scontro, sono frequenti le liti e le discussioni, tanto che poi diventano anche divertenti, ma c’è una certezza di fondo, che si rafforzerà sempre di più: Ariel e Gabriele, insieme, sono pienamente loro stessi. E con l’amore ci sono tanti altri temi, personali, come l’amicizia o i rapporti familiari, ma anche sociali, come l’identità di genere e sessuale, la lotta ai pregiudizi e appunto, come accennato, la disabilità e il modo di vederla della protagonista (e dell’autrice), senza pietismo, anzi condannando con forza qualsiasi forma di pietismo.

La presentazione vedrà l’introduzione dell’amica dell’autrice, nonché presidente dell’associazione locale “La carica dei 104” Valentina Panfili e l’intervento del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, dopo i quali l’autrice parlerà del suo libro, dei suoi personaggi e del suo legame, mai così intenso e viscerale e amplificato, con quest’altro viaggio fuori nel mondo e dentro nel cuore.