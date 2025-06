Incendio a Gubbio: due cani muoiono tra le fiamme, salvati in extremis altri due

Due cani hanno perso la vita e altri due sono stati salvati in extremis dai Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di giovedì 27 giugno a Gubbio.

Intorno alle 18:45 un incendio di sterpaglie e materiale plastico è divampato in via del Bottagnone con le fiamme che si sono propagate fino a raggiungere un piccolo canile.

Quando la squadra dei Vigili del fuoco di Gubbio è giunta sul posto la situazione era già critica. Con tempestività e coraggio i pompieri sono riusciti a estrarre due dei quattro cani presenti ancora in vita. Affidati immediatamente al proprietario, sono stati trasferiti presso uno studio veterinario per ricevere le cure necessarie. Per gli altri due animali, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri e una veterinaria dell’Asl per effettuare le verifiche sanitarie e avviare le indagini di competenza per accertare le cause del rogo.