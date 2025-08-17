Paolo Villaggio e la commedia d’autore di Salce chiudono “Lumière. Calici di Cinema” alla Rocca Flea

Si chiude con un titolo d’autore la rassegna “Lumière. Calici di Cinema” a Gualdo Tadino, un appuntamento che ha saputo fondere il fascino della settima arte con il gusto del buon vino, regalando al pubblico serate uniche alla Rocca Flea.
Lunedì 18 agosto alle ore 21 all’interno della fortezza federiciana verrà proiettato il film di “Alla mia cara mamma nel giorno del suo compleanno” (1974), firmato da Luciano Salce.
Un’opera emblematica della commedia all’italiana che mette in scena il personaggio di Federico, interpretato da Paolo Villaggio, un uomo segnato dal peso di una madre oppressiva, impersonata dalla straordinaria Lila Kedrova, premio Oscar nel 1964. Nel cast anche una giovane Eleonora Giorgi, governante che rappresenta una possibile speranza.
Il racconto è accompagnato dalle musiche di Carlo Rustichelli, che ne amplificano le sfumature satiriche, disegnando il ritratto di una società dove l’apparenza spesso nasconde la realtà.
L’appuntamento, curato da Antonio Manzo, prevede come sempre una presentazione introduttiva e la degustazione di un calice offerto dall’azienda vinicola Palamà
La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 347 7541791.
.