“Gualdo è Donna”, la rassegna prosegue con un omaggio a Paola Quattrini al Teatro Talia

Dopo il tutto esaurito e l’entusiasmo del pubblico per lo spettacolo inaugurale della rassegna teatrale estiva “Gualdo è Donna”, il festival continua con un secondo appuntamento di grande rilevanza.

Il prossimo evento è in programma martedì 19 agosto alle ore 21 al Teatro Talia con la “Serata d’onore per Paola Quattrini”, un omaggio speciale a una delle attrici più amate del teatro italiano. Ad accompagnarla sul palco sarà il maestro Massimo Moriconi. Ingresso libero.

Inizialmente lo spettacolo era previsto al Teatro Soprammuro, ma le previsioni meteo avverse hanno fatto optare gli organizzatori per la soluzione al chiuso.

La rassegna ha preso il via sabato scorso al Teatro Soprammuro con “Permettetemi solo di scrivere il mio nome. La vera storia di Maria Callas”, scritto, diretto e interpretato da Diletta Masetti, che ha emozionato e coinvolto il pubblico con una potente interpretazione dedicata alla grande diva del Novecento.

La rassegna è promossa da Comune di Gualdo Tadino – Assessorato alle Politiche Culturali e Polo Museale della città, con il sostegno di Fondazione Perugia, la direzione artistica di Daniele Gelsi, Daniele Salvo e Melania Giglio, e l’organizzazione di Maroletta Bideri per Bis Tremila.