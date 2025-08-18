Trofeo Cardinali, la pioggia non ferma lo spettacolo: domina San Facondino, bene San Martino

Caricamento…





La XXVI edizione del Trofeo Andrea Cardinali si è chiusa domenica sera dopo un pomeriggio condizionato dalla pioggia, che ha costretto a ritardare le fasi eliminatorie.

Nonostante il maltempo, la gara serale degli arcieri e fiondatori delle quattro Porte ha offerto spettacolo davanti a una bella cornice di pubblico, composta da portaioli e turisti presenti a Gualdo Tadino in questi giorni d’agosto.

Un’edizione che ha confermato il grande valore della competizione, come sottolineato dal presidente dell’Ente Giochi de le Porte, Christian Severini, che ha ringraziato tutti coloro che l’hanno resa possibile.

“Il Trofeo Cardinali non è solo una gara: è il segno concreto della passione, dell’impegno e dello spirito di appartenenza che anima la nostra comunità – ha detto – Continuiamo a custodire e far crescere questa grande eredità e ci diamo appuntamento ai prossimi eventi, primo fra tutti il Convivium Epulonis del 5 settembre.”

Sul fronte agonistico, San Facondino è la Porta che ha brillato di più conquistando il primo posto in tre categorie su quattro, con San Martino, che si è imposto nella Senior Fionda.

Queste le classifiche finali per categorie del Trofeo Cardinali 2025:

Under Fionda

1 Loris Cani – San Facondino

2 Mattia Shahini – San Facondino

3 Simone Farabi – San Benedetto

4 Jacopo Ceccarelli – San Donato Foto Sofia Raggi

Under Arco

1 Matteo Paoletti – San Facondino

2 Tommaso Luccioni – San Benedetto

3 Lorenzo Cardoni – San Benedetto

4 Lorenzo Sannipoli – San Facondino Foto Sofia Raggi

Senior Fionda

1 Gabriele Giayvia – San Martino

2 Sergio Sabatini – San Martino

3 Samuele Berardi – San Benedetto

4 Daniele Berardi – San Benedetto Foto Sofia Raggi