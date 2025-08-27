Gualdo Tadino, cocaina nel borsello vicino a un centro commerciale: 19enne nei guai

Caricamento…





I Carabinieri della Stazione di Gualdo Tadino hanno denunciato, in stato di libertà, un 19enne di origine albanese, residente in provincia di Torino, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante un servizio di pattugliamento nei pressi di un centro commerciale della città, hanno notato un ragazzo, non noto nella zona, aggirarsi con fare sospetto nel parcheggio.

Fermato per un controllo, i carabinieri, visto il comportamento ambiguo e nervoso del giovane, hanno approfondito la verifica effettuando una perquisizione personale.

Intuizione positiva poiché nel borsello il 19enne nascondeva un involucro di cellophane contenente 5 grammi di cocaina.

Ulteriori ricerche hanno permesso di ritrovare altre nove dosi della stessa sostanza, per un totale complessivo di circa 12 grammi, nascoste nelle vicinanze del luogo in cui era stato avvistato e attribuite al ragazzo grazie a ulteriori accertamenti.

La droga è stata sequestrata insieme a 170 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell’attività di spaccio, mentre il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia.