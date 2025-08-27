Nocera Umbra, il Pd: “Valorizzare le aree interne per combattere lo spopolamento”

Il Partito Democratico di Nocera Umbra ha indicato tra le proprie priorità per i prossimi anni la valorizzazione delle aree interne. “Su questo dobbiamo lavorare insieme agli altri comuni della dorsale appenninica”, spiegano i rappresentanti del Pd locale.

Il tema centrale è lo spopolamento, una problematica sempre più evidente: “I nostri borghi si popolano spesso solo d’estate, attirando la meraviglia, lo stupore di chi li visita per tanta bellezza – evidenzia il Pd – Non esiste paese o frazione senza persone e socialità”.

I dati elencati dal Partito Democratico confermano la gravità della situazione: dal 2014 al 2024 c’è stato un saldo demografico negativo di quasi 700mila persone nelle aree interne.

Il Pd propone di creare sinergie tra Comuni attraverso servizi, infrastrutture e tecnologia. “Serve velocizzare la creazione di Unioni dei Comuni, che in questi anni hanno consentito di guardare verso il futuro. Solo questa strada, infatti, consentirebbe di mantenere i servizi, le scuole, valorizzare l’ambiente e creare posti di lavoro per far rimanere i nostri giovani sul territorio”, sottolineano la nota del partito.

Questi sono alcuni dei punti su cui, come Pd, siamo chiamati ad lavorare, con i nostri cittadini. Il coordinamento del Pd territoriale dovrà mettere al centro aree interne, lavoro, servizi contro lo spopolamento dei nostri borghi”, conclude la nota.

