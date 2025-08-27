Una notte a cinque cerchi, grandi campioni olimpici a Gualdo Tadino

Caricamento…





Gualdo Tadino racconta i campioni olimpici con una serata speciale che si terrà giovedì 4 settembre alle ore 21 in piazza Martiri della Libertà con ingresso libero (in caso di maltempo si svolgerà al Teatro Talia).

Il premio, dal titolo “Sogni Olimpici“, è organizzato dal Comune con i giornalisti Massimo Boccucci e Roberto Barbacci, e Carlo Roscini, delegato per lo sport di Anci Umbria (Associazione dei Comuni italiani), con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Anci Umbria e Coni Umbria.

La serata olimpica, che sarà aperta dal saluto del sindaco Massimiliano Presciutti, si propone di far risaltare il percorso dei prestigiosi ospiti sensibilizzando sull’importanza dello sport e i dei suoi valori che esaltano le potenzialità tra le insidie del nostro tempo.

Sarà presente anche il mondo della scuola con l’Istituto Superiore “Raffaele Casimiri” e la scuola media.

Verranno premiati Agnese Duranti, che nella ginnastica ritmica ha vinto la medaglia di bronzo a squadre alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021 e di Parigi 2024; Alessandra Perilli, atleta sammarinese che nel tiro a volo ha conquistato la medaglia di bronzo individuale e d’argento in coppia ai Giochi Olimpici di Tokyo; Roberto Cammarelle, che nel pugilato pesi supermassimi vanta la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008, l’argento a Londra 2012 e il bronzo ad Atene 2004; Massimo Ghirotto, già presidente del settore fuoristrada della Federciclismo e un passato da protagonista in sei mondiali con la nazionale, 11 volte al Giro d’Italia, 6 al Tour de France e una alla Vuelta, diventando uno dei pochi corridori della storia a imporsi in almeno una tappa nei tre grandi giri; Domenico Ignozza, membro della Giunta Nazionale del Coni rappresentante dei Delegati Provinciali ed ex presidente Coni Umbria; Christian Forcellini, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, già tennista partecipante alle Olimpiadi di Barcellona 1992 e Manuel Codignoni, giornalista, inviato Radio Rai alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi