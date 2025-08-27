La tradizione del lustro raccontata in una visita guidata al Museo Rubboli di Gualdo Tadino

Caricamento…





Domenica 31 agosto alle ore 10 il Museo Opificio Rubboli aprirà le sue porte per una visita guidata speciale curata da Maurizio Tittarelli Rubboli, erede e interprete contemporaneo di una tradizione che ha reso Gualdo Tadino celebre nel mondo.

Sarà un’occasione per immergersi in un’arte antica, quella della maiolica a lustro, che, oltre a una tecnica decorativa, è un sapere tramandato nei secoli in grado di trasformare la materia in pura bellezza.

All’interno del museo si potrà scoprire un patrimonio unico: le storiche muffole della Rubboli, i forni ancora intatti, identici a quelle illustrati da Cipriano Piccolpasso nel suo celebre trattato Li tre libri dell’arte del vasaio del 1558, testimonianza di un processo creativo che unisce alchimia e fuoco.

Non da meno le maioliche a lustro che hanno conquistato fama internazionale per i loro riflessi dorati e rubino, una collezione che va dal 1878 agli anni ’60 del Novecento, oltre ad alcune opere significative di altre importanti manifatture ceramiche dello stesso periodo.

La visita andrà oltre la mera spiegazione tecnica, ma sarà il racconto vivo di una tradizione che continua a emozionare.

Maurizio Tittarelli Rubboli mostrerà ai partecipanti questa lavorazione complessa, nata secoli fa, che ancora oggi sorprende per la sua modernità e raffinatezza.

Il biglietto, al costo di 6 euro, consentirà anche l’ingresso agli altri musei della città, tra cui la Rocca Flea e il Museo della Ceramica, offrendo così la possibilità di arricchire l’esperienza culturale con un itinerario completo.

Un appuntamento che rappresenta molto più di una semplice visita: è un invito a scoprire il cuore di un’arte che ha fatto grande Gualdo Tadino, un patrimonio materiale e immateriale che continua a vivere grazie a chi ne custodisce la memoria.