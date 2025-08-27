Il maresciallo Pietro Didonna nuovo comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Valfabbrica

Caricamento…





Il maresciallo Pietro Didonna è il nuovo comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Valfabbrica.

Il sottufficiale, che ha precedentemente prestato servizio a Mantova e nella sezione di polizia giudiziaria della Procura di Urbino, torna nel comune umbro dopo un periodo di assenza dedicato alla formazione dovuta al passaggio di grado che gli consentirà di comandare a pieno titolo l’ufficio.

“La presenza del Nucleo Carabinieri Forestale e, prima ancora, del Corpo Forestale dello Stato – commenta il comandante – in un territorio altamente vocato all’ambiente, è di fondamentale importanza in un’ottica di attività di tutela e in un contesto di continuo sviluppo della coscienza ambientale del cittadini, sfociata nelle recenti modifiche costituzionali finalizzate a tutelare l’ambiente, l’ecosistema e gli animali.”

“Il controllo delle attività selvicolturali, soprattutto in aree particolarmente tutelate, il contrasto all’abbandono abusivo dei rifiuti, la tutela degli animali in quanto esseri senzienti e le attività preventive e repressive nell’ambito degli incendi boschivi sono le nostre priorità. Funzioni istituzionali svolte in assoluta sinergia con la componente territoriale dell’Arma dei Carabinieri“, ha concluso.

Il neo comandante, che nella giornata di martedì 26 agosto si è recato dal sindaco Enrico Bacoccoli, ha ricevuto il saluto dell’amministrazione comunale di Valfabbrica con l’augurio di svolgere al meglio il proprio lavoro.