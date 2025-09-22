Pranzo del Portaiolo e ultime prove, in attesa dei Giochi sorridono San Facondino e San Martino

Caricamento…





Gualdo Tadino ha vissuto una domenica di grande festa e partecipazione con il Pranzo del Portaiolo di ieri, domenica 21 settembre e le ultime prove ufficiali che hanno anticipato le emozioni dei Giochi de le Porte, in programma da venerdì a domenica prossimi.

Tantissimi gualdesi e turisti hanno affollato il centro storico per assistere a una intrigante anteprima delle due gare più affascinanti del Palio di San Michele Arcangelo, quelle con protagonista il somaro.

Durante la giornata sono stati assegnati due premi: il Trofeo Tonino Parlanti, dedicato al portaiolo giallorosso prematuramente scomparso e riservato all’equipaggio con il miglior tempo nella prova a carretto, è stato vinto da Porta San Facondino.

Il somaro Murat, condotto da Giacomo Minelli e Matteo Pasquarelli, ha completato l’anello del centro storico con un vero “tempone” di 1’55”47.

Il secondo riconoscimento, un piatto in ceramica messo in palio da Adoc Centro Medico, è stato conquistato per la terza volta consecutiva da Porta San Martino. Il somaro Bombolino e il fantino Nicola Fiorentini hanno vinto la prima prova della corsa a pelo.

Il Pranzo del Portaiolo ha avuto anche un’importante valenza sociale. Durante l’evento è stata infatti organizzata una raccolta fondi a favore dell’associazione “Hop4u – Insieme contro Batten”, iniziativa dedicata a sostenere la piccola Rachele, 8 anni, colpita da questa rarissima malattia.