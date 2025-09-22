“A passo lento”, una giornata di trekking e sostenibilità a Nocera Umbra

Una giornata per camminare insieme, riscoprendo la natura e promuovendo uno stile di vita sostenibile.
È questo lo spirito di “A passo lento”, l’evento organizzato da Trekking Nocera Umbra con il supporto di Nocera Umbra Borgo Green, associazione impegnata da anni nella tutela dell’ambiente e nella promozione della sostenibilità, in programma domenica 28 settembre.
Una proposta pensata per coinvolgere grandi e piccoli attraverso esperienze all’aria aperta, degustazioni di prodotti tipici e iniziative dedicate al rispetto dell’ambiente.
La giornata prenderà il via alle 9 con una passeggiata naturalistica a Monte Alago, un percorso di circa due ore adatto a tutti, con ritrovo al parcheggio di Pian delle Stelle. Per vivere l’esperienza al meglio, gli organizzatori raccomandano abbigliamento adeguato alla stagione, scarpe da trekking, borraccia d’acqua e un K-Way.
Al termine della camminata, presso la sede dell’associazione in località Casaluna verrà offerta una degustazione di prodotti locali: dalle birre artigianali de Le Canapaie ai vini della Cantina Pasci, passando per i sapori autentici del Morsetto e della crescia della Proloco Cecuris. Un’occasione per unire convivialità e valorizzazione delle eccellenze del territorio.
Dalle ore 12 alle 19 spazio al Mercatino del riuso, un’iniziativa che punta a dare nuova vita a indumenti e oggetti di seconda mano, favorendo il riciclo e la sensibilizzazione verso pratiche sostenibili.
Per partecipare è richiesta la prenotazione.
Per informazioni e iscrizioni si possono contattare Sandra Ortega (338 9609217), Barbara Bartolomei (345 6499262) e David Bianchini (333 9556856).
L’organizzazione dell’evento vede inoltre la collaborazione di Martina Tomasin, Alessandra Squarta e Elisa Staccioni