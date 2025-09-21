Inaugurato a Gualdo Tadino il nuovo campo da tiro dei Balestrieri “Waldum”

Caricamento…





È stato inaugurato sabato 20 settembre il nuovo campo da tiro della Compagnia Balestrieri “Waldum” di Gualdo Tadino, situato presso la piastra di Vaccara in via don Giuseppe Stella.

Un momento di grande festa per il taglio del nastro dell’impianto che ospiterà gli allenamenti dei balestrieri, con la partecipazione di istituzioni, associazioni e cittadini.

La giornata è stata resa ancora più emozionante dalla presenza degli ospiti e degli operatori dell’Easp, accolti con entusiasmo dai balestrieri.

“Persone fantastiche, ricche di gioia e curiosità verso il mondo della balestra e dei Giochi de le Porte“, ha sottolineato Stefano Ragugini, presidente della Compagnia che si è recentemente laureata campione d’Italia al torneo nazionale disputato proprio a Gualdo Tadino lo scorso luglio.















All’inaugurazione hanno preso parte l’assessore alla Cultura del Comune Gabriele Bazzucchi, il presidente dell’Ente Giochi de le Porte Christian Severini, il Gonfaloniere Alessandro Cesaretti e i Priori delle Porte.

Presenti anche il Gruppo Sbandieratori e Musici Città di Gualdo Tadino con lo storico capitano Luca Centini insieme al figlio Leonardo, il presidente del Motoclub gualdese Gabriele Pellegrini con l’ex presidente Giantommaso Rosi, e il presidente del Medioevo Fossatano, Andrea Bonerba.

La Compagnia Balestrieri “Waldum” sarà tra i protagonisti della prossima edizione dei Giochi de le Porte: a loro sarà affidata la custodia del Palio 2025, opera dell’artista Alessandro Gattuso.

Il drappo sarà portato in corteo dal balestriere vincitore della tradizionale gara interna che si svolgerà in piazza nel pomeriggio sabato prossimo.