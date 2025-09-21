Pranzo del Portaiolo e ultime prove in piazza, Gualdo Tadino si prepara ai Giochi

Caricamento…





Oggi, domenica 21 settembre, torna a Gualdo Tadino il tradizionale Pranzo del Portaiolo, appuntamento che anticipa e scalda l’atmosfera in vista della 47′ edizione dei Giochi de le Porte, in programma dal 26 al 28 settembre.

L’appuntamento richiama ogni anno tantissime persone nel centro storico della città, anche per assistere alle ultime prove ufficiali dei protagonisti del Palio di San Michele Arcangelo.

Nel pomeriggio di sabato gli arcieri e fiondatori hanno testato il palchetto con le prove dei tiratori. Grande attenzione è rivolta alla novità del tiro con la fionda: da quest’anno, infatti, i primi due tiri saranno effettuati su piatti da 20 cm, mentre i successivi tre su piatti da 15 cm di diametro.

Una modifica pensata per rendere la gara più avvincente, visto che i fiondatori gualdesi (campioni italiani ed europei della disciplina) negli ultimi anni hanno centrato spesso un “5 su 5”, dando vita a spareggi interminabili.

Il regolamento prevede ora, in caso di spareggio, due tiri su piatti da 15 cm e successivi su piatti da 12 cm, aumentando così la difficoltà e lo spettacolo.

Per il Pranzo del Portaiolo 2025 si contano già oltre mille prenotazioni. Particolarmente attese sono le prove ufficiali dei somari, che inizieranno alle 15,30, ultimo importante test prima del Palio di domenica prossima.

Come da tradizione Porta San Martino metterà in palio il Trofeo Tonino Parlanti, dedicato al portaiolo giallorosso prematuramente scomparso, riservato all’equipaggio che registrerà il miglior tempo nella prova a carretto.

Verrà inoltre assegnato il riconoscimento messo in palio da Adoc Centro Medico, destinato al vincitore della prima prova della corsa a pelo.

Il Pranzo del Portaiolo sarà anche occasione di solidarietà. Nelle taverne saranno predisposte cassettine per la raccolta fondi a favore di Hop4u – Insieme contro Batten, iniziativa che sostiene la piccola Rachele, 8 anni, colpita da questa rarissima malattia.Biglietti tribune Giochi de le Porte 2025

È già possibile acquistare i biglietti per le tribune a pagamento dei Giochi de le Porte 2025 su Ciao Tickets o presso la Libreria Mondadori al Centro Commerciale Porta Nova di Gualdo Tadino.