Sovrappasso di Gaifana, nessun pericolo immediato. RFI conferma la sicurezza

Caricamento…





Un’efficace sinergia tra cittadini, Amministrazione comunale, Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e uffici tecnici ha consentito di attivare rapidamente le necessarie verifiche sullo stato del sovrappasso ferroviario situato a Gaifana, a seguito di una segnalazione inviata il 10 settembre scorso da alcuni abitanti della frazione gualdese tramite PEC indirizzata al Comune di Gualdo Tadino.

Nella comunicazione è stata evidenziata la presenza di crepe e vegetazione invasiva sul muro laterale del ponte ferroviario, destando forte preoccupazione tra i cittadini di Gaifana.

Sono quindi stati avviati subito i primi controlli, effettuati il 12 settembre attraverso un sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco e del responsabile dell’Ufficio Protezione Civile del Comune, Marco Tini.

Dalla verifica non è emerso un pericolo immediato per la stabilità dell’infrastruttura, ma sono stati riscontrati segni di ammaloramento localizzato e la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici.

Per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, dei passanti e dei veicoli in transito, il tratto interessato è stato quindi immediatamente transennato, anche alla luce di precedenti distacchi di materiale.

Il Comune di Gualdo Tadino, in collaborazione con RFI e gli enti competenti, ha attivato immediatamente tutte le procedure necessarie per gli accertamenti tecnici e per la definizione di un piano di intervento volto al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità.

Martedi 30 settembre è pervenuta al Comune di Gualdo Tadino una PEC da parte della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona di RFI che relaziona sullo stato di conservazione del sovrappasso dopo il sopralluogo effettuato dagli ingegneri responsabili.

Nel documento si esplicita che già nell’agosto 2025 l’opera è stata giudicata “pienamente efficiente nei riguardi della sicurezza e della regolarità della circolazione dei treni”.

Le visite programmate da RFI vengono effettuate con cadenza semestrale ed erano già state segnalate lesioni superficiali, localizzate in volta e sui timpani, tanto da calendarizzare interventi di manutenzione straordinaria nel primo trimestre 2026 volti a ripristinare le parti d’opera lesionate.

E’ stato inoltre garantito da RFI che durante le azioni di vigilanza sulla linea si continuerà a monitorare con attenzione il tratto in trincea per escludere scivolamenti o altri movimenti sulla scarpata.

“Grazie al continuo rapporto tra la cittadinanza, l’Amministrazione e gli Uffici Comunali competenti – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Jada Commodi – si è risposto concretamente a un eventuale pericolo segnalato dai cittadini di Gaifana. Si sono attivate tutte le verifiche del caso, coinvolgendo anche i Vigili del Fuoco e RFI, che nella giornata odierna (martedì 30 settembre, ndr) ci hanno inviato la relazione che certifica la sicurezza dell’opera per il transito di persone e veicoli, assicurando allo stesso tempo una manutenzione programmata ed un continuo monitoraggio del sovrappasso. Il modo di operare della nostra amministrazione continuerà ad essere quello di ascoltare i bisogni e le necessità dei cittadini cercando di risolvere le problematiche concretamente”.