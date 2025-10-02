Camion finisce fuori strada a Torre Calzolari, Pian d’Assino temporaneamente chiusa

Caricamento…





Un incidente stradale si è verificato questa mattina, giovedì 2 ottobre, lungo la variante Pian d’Assino nei pressi dello svincolo Torre dei Calzolari.

Un camion rimorchio, che viaggiava in direzione Branca e che trasportava materiale cementizio, si è ribaltato rompendo le protezioni laterali e ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, personale dell’Anas e una ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente del mezzo pesante al vicino ospedale di Branca per le cure del caso.

La strada statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino” è stata così temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza dello svincolo di Torre Calzolari in quanto il camion ha occupato le due carreggiate disperdendo il carico sul manto stradale.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. I veicoli in direzione Branca/Perugia/Ancona escono a Torre Calzolari e rientrano allo svincolo di Branca/Ospedale, mentre i veicoli in direzione Umbertide sono deviati a Torre Calzolari con rientro allo svincolo di Padule.