Gualdo Tadino, incendio a Grello: distrutto deposito con 180 quintali di legna

Questa mattina, giovedì 2 ottobre, intorno alle 7:30 i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana sono intervenuti in località Castellare, nei pressi di Grello, nel territorio comunale di Gualdo Tadino, per un incendio che ha coinvolto una legnaia.

Le fiamme hanno interessato circa 180 quintali di legna accatastata, distruggendo gran parte del materiale depositato.

Grazie al rapido intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato circostritto e non si è propagato alle strutture vicine, evitando così danni ben più gravi.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri, che insieme ai tecnici stanno svolgendo accertamenti per chiarire le cause del rogo, al momento ancora in corso di verifica.