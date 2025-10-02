Collana d’oro strappata con l’inganno dell’abbraccio, arrestata una donna a Gaifana

Ha avvicinato un uomo di 57 anni fingendo di conoscerlo, lo ha abbracciato e in pochi istanti gli ha strappato dal collo una collana in oro del valore di circa 1.500 euro.

La protagonista, una cittadina rumena di 34 anni domiciliata a Roma e già nota alle forze dell’ordine, è stata però immediatamente rintracciata e arrestata dai Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra.

L’episodio è avvenuto nella frazione di Gaifana.

La vittima ha allertato il 112 e la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Gubbio ha subito attivato le ricerche.

Poco distante dal luogo del furto, una pattuglia della Stazione di Nocera Umbra ha intercettato la donna che durante la fuga aveva perso la collana, poi recuperata e restituita al legittimo proprietario.

L’uomo ha riconosciuto la sospetta e ha sporto querela.

Accertata la responsabilità, la 34enne è stata arrestata dai carabinieri e condotta davanti al giudice del Tribunale di Spoleto.

Il magistrato ha convalidato l’arresto e ha disposto per la donna il divieto di dimora in Umbria.

