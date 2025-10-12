Operazione antidroga tra Terni e Gubbio: arrestati due 25enni, sequestrati hashish e cocaina

Caricamento…





E’ finita con due arresti e una denuncia l’operazione antidroga condotta martedì pomeriggio dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Terni, in collaborazione con i militari del Norm di Gubbio e della Stazione di Nocera Umbra.

A finire nei guai una 25enne ternana incensurata e il suo fidanzato coetaneo residente nell’eugubino, mentre un 23enne dell’amerino è stato denunciato a piede libero per lo stesso reato.

L’ampia operazione dei militari è partita nei pressi dello scalo ferroviario di Alviano, dove un equipaggio in abiti civili ha notato uno scambio sospetto tra due giovani a bordo di un’auto condotta dalla ragazza.

I Carabinieri sono intervenuti immediatamente, trovando nella disponibilità della 25enne 93 grammi di hashish, un bilancino di precisione e oltre 800 euro in contanti.

Il 23enne, che aveva appena ricevuto la sostanza dalla donna, è stato trovato con 76 grammi di hashish.

Le perquisizioni si sono poi estese alle abitazioni dei due giovani: nella casa ternana e nel domicilio eugubino del compagno, gravato da precedenti, sono stati rinvenuti altri 120 grammi di hashish, 8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, oltre a strumenti per il confezionamento delle dosi.

La coppia di 25enni è stata arrestata e posta ai domiciliari.

Nelle giornate successive si sono tenuti i riti direttissimi nei Tribunali di Terni e Spoleto: gli arresti sono stati convalidati, con la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la ragazza e la liberazione in attesa del giudizio di merito.