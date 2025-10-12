Si ribalta con l’auto vicino a Cancelli, paura per una donna di 73 anni di Gualdo Tadino

Caricamento…





Paura nel pomeriggio di ieri lungo la superstrada SS76 (la Perugia-Ancona), non lontano dallo svincolo di Cancelli, nel territorio di Fabriano, dove un’auto, condotta da una donna di 73 anni di Gualdo Tadino, per cause in corso di accertamento si è ribaltata su un fianco, finendo a bordo strada.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Fabriano, che hanno provveduto all’estrazione della conducente rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo.

La donna è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Fabriano per accertamenti.

In supporto ai soccorsi sono intervenuti anche l’eliambulanza Icaro02, i Carabinieri e il personale Anas.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso con la messa in sicurezza del veicolo e della carreggiata, mentre le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.