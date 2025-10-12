Valle del Fonno, i gruppi di maggioranza: “Accordo storico che segna una nuova fase per Gualdo Tadino”

Caricamento…





Dopo anni di contrasti e contenziosi, la firma dell’accordo per la riqualificazione e la valorizzazione della Rocchetta e della Valle del Fonno viene accolta come un traguardo storico dai gruppi consiliari di maggioranza che parlano di “un passo decisivo verso una nuova stagione di sviluppo sostenibile e coesione territoriale”.

Per Partito Democratico, Gualdo Futura e Forza Gualdo, l’intesa tra Regione Umbria, Comune di Gualdo Tadino, Azienda Rocchetta S.p.A. e Comunanza Agraria Appennino Gualdese “non è frutto del caso, ma di un lavoro di squadra, fatto senza clamore, con l’unico obiettivo di raggiungere un risultato atteso da tanto tempo da tutti i gualdesi”.

Dietro questo esito, sottolineano, c’è l’impegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Massimiliano Presciutti, che “in questi anni ha scelto con coerenza e coraggio di difendere sempre e soltanto gli interessi della città, in tutte le forme possibili, lavorando con determinazione per una soluzione condivisa e sostenibile”.

Un risultato che, secondo i gruppi di maggioranza, è arrivato anche grazie alla “massima sinergia istituzionale con la Regione Umbria, rappresentata egregiamente dalla presidente Stefania Proietti e dall’assessore delegato Thomas De Luca”.

L’accordo viene descritto come “un progetto concreto e realizzabile nella sua interezza e non a pezzi, che comprende la messa in sicurezza, il recupero ambientale e la massima fruibilità pubblica della valle, nel rispetto del paesaggio e della sostenibilità, con tutti gli aspetti turistici e di sviluppo”.

La nota sottolinea inoltre come questo risultato sia il frutto di “un impegno politico costante da parte della maggioranza di centrosinistra che dal 2014 governa la città, avendo vinto tre elezioni consecutive, e che ha richiesto anche scelte forti e decisioni a volte impopolari in un percorso complesso e composito”.

Il principio guida, affermano i gruppi consiliari, è stato “sempre, solo e soltanto la tutela dell’ente comunale, inteso come cura e tutela del patrimonio dei gualdesi”.

Nel documento congiunto si ribadisce anche la volontà di guardare avanti: “Siamo soddisfatti e orgogliosi di questo accordo di massima, pronti a collaborare in ogni ambito, con il massimo spirito istituzionale costruttivo, con tutti i portatori di interesse e la cittadinanza, rifuggendo da ogni protagonismo e personalismo, rimpianto e pregiudizio”.

“Si è aperta una fase nuova, ed è di tutta evidenza che questa è la vera, grande, unica straordinaria notizia, e se ciò è accaduto è altrettanto evidente che le persone hanno fatto la differenza. Quando si trova un accordo, il merito va ascritto soltanto a chi è stato in grado di costruirlo e sottoscriverlo concretamente”, concludono Partito Democratico, Gualdo Futura e Forza Gualdo.

.