Oltre la Colletta, a Gualdo Tadino operativo il nuovo Tavolo contro la Povertà

La Colletta Alimentare 2025 si è chiusa con un risultato particolarmente significativo per la Fascia Appenninica: 7.409 kg. di prodotti raccolti, pari a un incremento del 7,1% rispetto al 2024.

Un dato che conferma la forte risposta dei cittadini di Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Fossato di Vico e Sigillo, dove oltre 150 volontari hanno preso parte all’iniziativa, affiancati da numerose associazioni, studenti e realtà del territorio.

A trainare la raccolta è stata ancora una volta Gualdo Tadino, che ha totalizzato 5.624 kg, seguita da Nocera Umbra (771 kg), Fossato di Vico (729 kg) e Sigillo (285 kg). Tutto il materiale sarà ora redistribuito alle famiglie assistite dagli enti convenzionati con la Fondazione Banco Alimentare.

L’edizione 2025 arriva in un momento di crescita della rete gualdese dedicata al sociale.

Da alcune settimane è infatti operativo il nuovo “Tavolo contro la Povertà e le Fragilità Sociali”, organismo consultivo voluto dall’amministrazione comunale per coordinare gli interventi, migliorare la circolazione delle informazioni e sostenere il lavoro quotidiano delle associazioni.

Il Tavolo, che riunisce Comune, Caritas, enti del terzo settore, scuole, parrocchie e realtà di volontariato, nasce nelle intenzioni dei promotori per essere un luogo permanente di ascolto e coprogettazione, nel quale l’azione pubblica si integra con l’impegno dei volontari e delle organizzazioni attive sul territorio.

L’assessore comunale al Eelfare e ai Rapporti con il terzo Settore, associazioni e parrocchie, Gabriele Bazzucchi, il quale ha partecipato attivamente alla colletta alimentare nella turnazione affidata alla Pro Loco Pieve di Compresseto, ha espresso la sua soddisfazione:

“La Colletta Alimentare di quest’anno non è solo un successo numerico, ma la dimostrazione concreta di come la nostra comunità sappia unirsi quando c’è bisogno – ha detto – Ringrazio di cuore tutti: volontari, studenti, associazioni, attività locali e cittadini. Questo risultato è la fotografia più autentica dei valori di Gualdo Tadino. Con il nuovo Tavolo contro la Povertà e le Fragilità Sociali continuiamo a costruire una rete stabile e coordinata, capace di dare risposte efficaci e umane. La solidarietà non è un gesto episodico: è il nostro modo di essere comunità.”

“La Giornata della Raccolta Alimentare – ha concluso il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – rappresenta un momento di grande valore per la nostra comunità, che ogni anno rinnova con generosità il proprio impegno e la propria partecipazione. Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che, con spirito volontario, si sono impegnati anche quest’anno per la riuscita di questa importante iniziativa di solidarietà, che ha fatto registrare numeri record.”

“Come Amministrazione Comunale, vogliamo fare in modo che lo spirito di collaborazione e le sinergie che si creano in questa occasione non si esauriscano con questa giornata, ma continuino anche nei prossimi mesi, dando vita a nuovi progetti e azioni concrete di sostegno alle famiglie in difficoltà. Ne è un esempio l’istituzione del Tavolo contro le povertà e fragilità sociali. Solo con unità, partecipazione e senso di comunità possiamo costruire una rete capace di rispondere ai bisogni reali delle persone e offrire aiuto a chi ne ha più bisogno”, ha concluso Presciutti.