Atletica Taino, Mario Procacci confermato presidente

Mario Procacci è stato confermato alla guida dell’Atletica Taino.

Lo ha deciso l’assemblea dei soci della società podistica gualdese, che si è riunita per il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo triennio presso la sala conferenze dell’azienda Birra Flea, main sponsor del club.

La riunione è stata aperta dai saluti di Matteo Minelli, amministratore delegato del gruppo Universo Flea: “Siamo felici di ospitarvi in questo luogo, che è nato proprio con l’idea di accogliere persone dall’esterno. Crediamo molto nello sport ed è per noi un piacere dare il nostro contributo alla vostra come a tante altre realtà del territorio. L’Atletica Taino è una società molto unita e compatta – ha detto Minelli – Quello che fate è sotto gli occhi di tutti, come le vostre gare che sono sempre ben organizzate e molto partecipate”.

Nel ringraziare Matteo Minelli e il main sponsor Birra Flea per il prezioso sostegno, il presidente Procacci ha aperto i lavori facendo il punto sullo stato di salute della società.

“L’Atletica Taino è stata fondata nel 2007 e siamo partiti con circa 30 iscritti. Oggi siamo arrivati a 120 iscritti e, in controtendenza rispetto ai numeri regionali, stiamo vedendo l’ingresso di tanti giovani. Per quanto riguarda le gare, la nostra Sfacchinata è una delle più importanti nel panorama umbro, e noi abbiamo incrementato la presenza alle gare in giro per l’Umbria e non solo”.

Il presidente ha poi comunicato le dimissioni, per motivi personali e lavorativi, dei consiglieri Carlo Matarazzi e Marco Matarazzi e le candidature di Massimo Notari, Simone Bordichini e Fabrizio Giomboni che sono stati eletti all’unanimità.

La società ha voluto omaggiare Carlo “Carletto” Matarazzi, fondatore dell’Atletica Taino, con una targa per il grande lavoro svolto in tutti questi anni, ringraziando anche il tesoriere Marco Matarazzi che ha tracciato un quadro degli aspetti economici.

“Abbiamo una situazione contabile positiva, grazie a una gestione oculata e ai buoni risultati delle nostre due gare, grazie all’impegno dei tanti volontari e al supporto dei nostri sponsor – ha relazionato – Abbiamo fatto anche diversi investimenti per l’organizzazione dei nostri eventi e confermato il nostro impegno nel sociale con l’iniziativa benefica del challenge interno che, in base ai chilometri corsi in gara da tutti i nostri tesserati, ci ha permesso di donare una somma di circa duemila euro”.

Dopo l’assemblea si è riunito il nuovo consiglio direttivo per eleggere le cariche sociali per il prossimo triennio: Mario Procacci (presidente e tesoriere ad interim), Marco Panfili (vice presidente), Fiorino Silvestrucci (segretario), Reica Zeni, Simona Spigarelli, Marzio Pecci, Paolo Garofoli, Alessandro Pompei, Massimo Notari, Simone Bordichini e Fabrizio Giomboni consiglieri.

La serata si è conclusa con la visita guidata del Birrificio Flea, seguita dalla cena sociale nella sala ristorante dello stesso, dandosi appuntamento per i prossimi eventi in calendario: cena degli auguri di Natale di venerdì 5 dicembre e sgambata di Santo Stefano di venerdì 26 dicembre.