Tre foggiani sorpresi su un’auto rubata a Fabriano, denunciati dai Carabinieri di Fossato di Vico

Tre uomini di origini foggiane, di 37, 44 e 56 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Fossato di Vico dopo essere stati sorpresi a bordo di un’autovettura risultata rubata poche ore prima in una frazione di Fabriano.

Il controllo è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria, durante un servizio di pattugliamento inserito nel piano straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Gubbio.

I militari, insospettiti dal veicolo, hanno effettuato verifiche immediate che hanno confermato il furto. Durante la perquisizione personale e dell’auto, uno dei tre è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, uno dei quali dotato di spadino, attrezzo comunemente utilizzato per forzare portiere e accedere ai veicoli. Gli strumenti, ritenuti verosimilmente essere destinati ad attività illecite, sono stati sequestrati.

I tre individui, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Perugia per ricettazione e porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.

L’autovettura è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

L’intervento rientra nelle attività del piano straordinario avviato in questi giorni dalla Compagnia di Gubbio, che prevede una significativa intensificazione dei controlli su tutta l’area eugubino-gualdese e sulla Fascia appenninica con il supporto delle Gazzelle del Nucleo Operativo e Radiomobile, che ha come obiettivo prevenire i reati predatori, con particolare attenzione ai furti in abitazione e di veicoli, e garantire una presenza capillare delle pattuglie sul territorio.