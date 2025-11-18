Borgo San Martino in festa a Nocera Umbra

Domenica 16 novembre il Quartiere Borgo San Martino di Nocera Umbra ha fatto festa insieme ai contradaioli e ai nocerini sotto i portici di San Filippo. Ad aspettare i partecipanti una grande festa a base di ciacette appena fritte, castagne arrostite e vin brulè fumante. 

Numerosi i che cittadini che hanno risposto con entusiasmo all’invito del quartiere. Per i più piccoli sono state realizzati laboratori creativi, giochi e letture teatralizzate ad alta voce.

A tal fine il quartiere ha realizzato un libro tutto suo dal titolo “L’incredibile storia di San Martino”,  un racconto pensato per trasmettere il valore del dono e dell’importanza di essere generosi con l’altro, acquistabile su Amazon.

La festa è poi continuata con il battesimo dei bambini dei contradaioli accolti ufficialmente all’interno del quartiere.

Borgo San Martino ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e reso possibile la riuscita della festa, dando appuntamento al prossimo evento “che non tarderà ad arrivare”.

