A Gualdo Tadino la Festa di Articolo 21, interverrà anche Ranucci nell’incontro “Report e non solo”

La Festa Nazionale di Articolo 21, l’associazione che riunisce esponenti del mondo della comunicazione, della cultura e dello spettacolol, si terrà a Gualdo Tadino venerdì 21 e sabato 22 novembre, organizzata dall’Associazione Articolo 21 – Il dovere di informare, il diritto ad essere informati – e Comune.

“Un appuntamento di altissimo valore civile e culturale, dedicato alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana“, evidenziano i promotori, che annunciano due giornate ricche di eventi, incontri, spettacoli e testimonianze, per riflettere sul ruolo dell’informazione libera, sulla forza della parola e sull’impegno di chi ogni giorno difende il diritto di tutti a essere informati.

All’appuntamento saranno presenti anche docenti e studenti dell’Istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino e dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda.



IL PROGRAMMA – La manifestazione si aprirà venerdì 21 novembre alle ore 11.15 al Teatro Don Bosco con la rappresentazione “Disarmare. Voce del verbo amare” a cura dell’attrice, scrittrice e giornalista Angela Iantosca alla presenza delle scuole. Seguirà un confronto con la stessa protagonista dello spettacolo, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e il coordinatore nazionale di Articolo 21, Beppe Giulietti. Angela Iantosca

Nel pomeriggio, alle ore 17, presso il Parco dei Campetti di S. Rocco, si terrà la cerimonia di intitolazione del parco a Tina Anselmi, la prima donna ad aver ricoperto la carica di ministro della Repubblica Italiana. A seguire, nella Sala Parrocchiale di San Rocco, verrà presentato il libro “Ventuno le donne che fecero la Costituzione” con la partecipazione dell’autrice Angela Iantosca, degli assessori Jada Commodi e Gabriele Bazzucchi e di Ellis Gulli di Anpi Gubbio.

IL GRANDE APPUNTAMENTO CON REPORT E SIGFRIDO RANUCCI – La giornata di sabato 22 novembre raggiungerà il suo momento più atteso alle ore 17, nella Sala Progetto Meet, adiacente al Teatro Don Bosco, con l’incontro “Report e non solo”, appuntamento di punta della Festa Nazionale di Articolo 21 a Gualdo Tadino.

Sarà un’occasione di straordinaria rilevanza per discutere di giornalismo d’inchiesta, mettendo al centro l’esperienza di una delle trasmissioni simbolo dell’informazione investigativa italiana.

In collegamento interverrà Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, mentre in sala sarà presente Paolo Mondani, tra le firme più riconosciute della squadra del programma di Rai 3.

Paolo Mondani

Il dibattito vedrà la partecipazione di figure istituzionali e del mondo dell’informazione: Roberto Natale, consigliere di amministrazione della Rai, Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino e presidente della Provincia di Perugia, e Beppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21.

“Sarà un’occasione straordinaria per dialogare con due protagonisti del giornalismo d’inchiesta italiano, che da anni rappresentano un baluardo di libertà, trasparenza e impegno civile“, sottolineano gli organizzatori.



“UN SEGNALE FORTE DA GUALDO TADINO” – “Questa Festa – sottolinea il sindaco Presciutti – è un momento di riflessione collettiva, ma anche di orgoglio civico. Avere ospite in collegamento Sigfrido Ranucci, una delle voci più autorevoli del giornalismo d’inchiesta italiano, significa ribadire con forza quanto siano fondamentali la verità, la democrazia e la libertà d’informazione. La sua partecipazione, insieme a quella di Angela Iantosca, di Paolo Mondani, di Roberto Natale, di Beppe Giulietti e degli altri ospiti, conferma l’importanza di questo appuntamento”.