Sigillo rilancia l’impegno contro la violenza di genere. Incontri e mostra per dire “Se lei non vuole, tu non puoi”

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne di martedì 25 novembre, l’amministrazione comunale di Sigillo promuove anche quest’anno momenti di incontro e di dialogo rivolti a scuole, associazioni, famiglie e cittadini dal titolo “Se lei non vuole, tu non puoi!”

L’obiettivo è condividere una cultura del rispetto, superare stereotipi e discriminazioni e costruire uno sguardo più consapevole e attento sul tema della violenza di genere.

“E’ un momento prezioso per fermarci, riflettere insieme e rinnovare il nostro impegno contro ogni forma di abuso, fisico, psicologico, economico o culturale, che purtroppo continua a colpire tante donne, vicino a noi e nel mondo”, evidenzia l’assessora Nadia Tittarelli.

Due gli appuntamenti in programma:

Sabato 22 novembre, ore 16 – Auditorium della Scuola dell’Infanzia

Incontro di sensibilizzazione rivolto ai giovani della Pro Loco e delle associazioni locali, organizzato in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Gubbio e l’associazione Libera…Mente Donna. Un’occasione per confrontarsi, fare domande, ascoltare testimonianze e acquisire strumenti per riconoscere e contrastare la violenza di genere.

Sabato 29 novembre, ore 18 – Chiesa di San Giuseppe

Inaugurazione della mostra “Antenate. Figure di donna che hanno costruito la storia”. L’illustratrice e operatrice didattica dell’arte Rosa Chiara Scalici accompagnerà il pubblico in un percorso di riflessione attraverso alcune sue opere dedicate a figure femminili che, note o meno note, hanno lasciato un segno nella storia del nostro Paese. Un dialogo per esplorare convenzioni sociali, stereotipi, divari di genere e meccanismi di esclusione. L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza.