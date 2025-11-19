“Un Mondo di Diritti”, alla Biblioteca di Gualdo Tadino letture e laboratori per i diritti dell’infanzia

Sabato 22 novembre alle 15, presso la Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” di Gualdo Tadino, si terrà “Un Mondo di Diritti”, lettura ad alta voce dell’albo illustrato “Tutti (ma proprio tutti) i bambini e le bambine del mondo” di Maria Gianola.

L’iniziativa proseguirà con un laboratorio creativo per coinvolgere i più piccoli in un percorso ludico e didattico sui diritti dell’infanzia.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della Settimana Nazionale Nati per Leggere, che si svolge in concomitanza con la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che ricorre il 20 novembre.

La campagna vuole sottolineare come la lettura condivisa rappresenti un diritto essenziale per lo sviluppo cognitivo, affettivo e linguistico dei bambini, contribuendo a contrastare la povertà educativa.

La Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” ha voluto ringraziare il Coordinamento Regionale Nati per Leggere e tutte le realtà umbre che sostengono questa importante iniziativa “che offre a famiglie e bambini un’opportunità concreta di crescita e benessere.”

Per informazioni e o prenotazioni 347 754 1791.