Giornata contro la violenza sulle donne, a Gualdo Tadino musei gratis per le donne e le loro famiglie

Ingresso gratuito in tre musei cittadini per tutte le donne e per le loro famiglie: è questa una delle iniziative messe in campo dal Comune di Gualdo Tadino e dalla Commissione Pari Opportunità per il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.

Per l’intera giornata saranno visitabili senza biglietto il Museo Civico Rocca Flea, il Museo della Ceramica – Casa Cajani e il Museo Opificio Rubboli.

Un gesto significativo, che il Comune inserisce nel programma nazionale dell’Associazione Italiana Città della Ceramica e che coincide con la ricorrenza di Santa Caterina d’Alessandria, patrona dei ceramisti.

La giornata sarà caratterizzata da altri due appuntamenti pubblici.

Alle 18 è prevista la celebrazione di una messa nella Basilica Concattedrale di San Benedetto, mentre alle 21 al Teatro Talia andrà in scena uno spettacolo di arte varia dedicato al tema della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere, con la partecipazione di artisti, professionisti e realtà associative del territorio.

L’assessore al Welfare Gabriele Bazzucchi e la presidente della Commissione Pari Opportunità, Alessia Raponi, lanciano un appello alla città: ““Invitiamo tutta la popolazione a unirsi a noi in questa giornata così significativa. Contrastare la violenza sulle donne significa costruire insieme una comunità più consapevole, rispettosa e solidale. La partecipazione di ciascuno è fondamentale per trasformare la sensibilizzazione in un impegno concreto e condiviso. Solo attraverso una rete forte, fatta di istituzioni, associazioni e cittadini, possiamo contribuire a un cambiamento autentico e duraturo.”

Intanto in questi giorni la hall dell’ospedale di Branca ospita un’installazione dedicata al contrasto della violenza di genere, un segnale concreto di impegno e sensibilizzazione.

Questa azione rientra nel programma di “Umbria contro ogni genere di violenza”, il contenitore di eventi promosso dalla Regione Umbria insieme alle aziende sanitarie e ospedaliere del territorio.

