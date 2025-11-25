Censimento over 65, mercoledì le Acli presentano i dati degli otto comuni dell’eugubino-gualdese

L’ottavo censimento degli over 65 residenti nei comuni dell’eugubino-gualdese sarà presentato mercoledì 26 novembre alle 17 al Circolo Acli “Ora et Labora” di Fossato di Vico, nella sede di Osteria del Gatto.

L’iniziativa, ormai appuntamento annuale consolidato, offrirà un quadro aggiornato sulla popolazione anziana dei territori di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Nocera Umbra, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica.

L’indagine, curata da Francesco Pascucci e William Stacchiotti dello staff Acli fossatano, analizza distribuzione anagrafica, andamento demografico e principali dinamiche sociali e familiari che interessano gli over 65 dell’area.

Un patrimonio di dati utile non solo agli enti locali ma anche a chi si occupa di servizi sociali, sanità territoriale e programmazione delle politiche di welfare.

La presentazione sarà integrata da due interventi di approfondimento. Paolo Montesperelli, docente dell’Università “La Sapienza” di Roma e dell’Università degli Studi di Perugia, svilupperà una riflessione sul tema “Generazioni, lavoro, anziani: rigenerare la società”.

A seguire, Ugo Carlone, docente dell’Università degli Studi di Perugia, parlerà di relazioni intergenerazionali e condizioni di vita nella terza età con un intervento dal titolo “L’età che unisce. Le condizioni di vita degli anziani e il futuro delle relazioni tra generazioni”.

La serata, moderata da Riccardo Serroni, direttore del mensile “Il Nuovo Serrasanta”, prevede anche uno spazio per interventi e domande del pubblico. Al termine dei lavori sarà possibile fermarsi a cena su prenotazione.