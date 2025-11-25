Nocera Umbra contro la violenza sulle donne, il 30 novembre corteo in memoria delle vittime

Per onorare e ricordare tutte le donne vittime di violenza, domenica 30 novembre, con inizio alle ore 10.30, a Nocera Umbra si terrà una manifestazione aperta a tutta la cittadinanza per promuovere la cultura del rispetto e della solidarietà.

L’iniziativa prevede la formazione di un corteo, che partirà da Piazza Umberto I e attraverserà il centro storico fino a raggiungere la Torre Civica.

La camminata sarà un percorso narrativo ed emotivo: lungo il tragitto sono infatti previste letture a tema, con interventi dedicati alle storie delle donne che hanno vissuto sulla propria pelle esperienze di abuso e violenza.

In un gesto di responsabilità collettiva, saranno coinvolti anche gli uomini, chiamati a riflettere e a prendere parte attiva a un cambiamento culturale necessario e urgente. Chi parteciperà è invitato a portare con sé un accessorio rosso, simbolo della Giornata contro la violenza sulle donne.

Luoghi emblematici come Piazza San Filippo, il Teatro Alphatenia e il belvedere del “Campanaccio” faranno da cornice alle lettrici che daranno voce a testimonianze dirette per restituire dignità e ascolto a chi troppo spesso resta in silenzio.

L’evento culminerà con la lettura di un intenso monologo di Paola Cortellesi, interpretato per l’occasione dall’attrice nocerina Loredana Paggi, che offrirà al pubblico un momento di profonda riflessione sul tema della violenza di genere.