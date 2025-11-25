Gualdo Tadino presenta “Natale da Vivere Insieme”, oltre 50 eventi dal 30 novembre al 15 gennaio

Un mese e mezzo di luci, musica e iniziative per tutte le età: è questo lo spirito di “Gualdo Tadino, Natale da Vivere Insieme”, il cartellone di appuntamenti che animerà la città dal 30 novembre fino al 15 gennaio, giorno del patrono Beato Angelo.

Oltre 50 eventi tra spettacoli, attività per famiglie, arte, cultura ed enogastronomia che trasformeranno il centro storico e le frazioni in un percorso diffuso di atmosfere natalizie.

Per quanto riguarda la rappresentazione del presepe vivente “Venite Adoremus“, che da anni rappresenta il fiore all’occhiello del Natale gualdese, l’Associazione Capezza, che organizza l’evento negli orti dell’Istituto Bambin Gesù, è in attesa che le suore autorizzino questo appuntamento compatibilmente con i lavori che sono in fase di progettazione.

Il programma è stato presentato questa mattina, martedì, in Sala Giunta dal Comune di Gualdo Tadino che lo ha realizzato in collaborazione con i partner Gal Alta Umbria, associazioni locali, scuole, attività economiche e realtà sociali e culturali del territorio.

A illustrare i contenuti è stato l’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi con il sindaco Massimiliano Presciutti, in collegamento dall’Assemblea Nazionale delle Province in corso a Lecce.

“Ringrazio l’assessore Bazzucchi per aver costruito anche quest’anno un ricco programma di eventi vario e di ottima qualità, risultato della collaborazione tra tante realtà cittadine che hanno lavorato insieme con entusiasmo e spirito di comunità – ha detto Presciutti – Aspettiamo tutti il 30 novembre per l’apertura ufficiale di ‘Vivi il Natale a Gualdo Tadino’ che ci accompagnerà con tanti appuntamenti per grandi e piccoli fino alla festa del Beato Angelo il prossimo 15 gennaio”.

Domenica 30 novembre l’atmosfera natalizia prenderà quindi vita in Piazza Martiri della Libertà con la cerimonia di accensione delle luminarie. Una serata di festa animata dal coro “Sarabanda”, dagli Sbandieratori Città di Gualdo Tadino, dai ballerini di “Dance Fusion” e della scuola di danza “Golden Swan Ballet”.

L’anteprima del programma è invece fissata per il giorno precedente, sabato 29 novembre, con l’evento enogastronomico “Divino in Vino” e l’inaugurazione della mostra “Pier Toffoletti – Fragmenta Maya” presso la Chiesa Monumentale di San Francesco.

Tra gli appuntamenti in calendario figurano la Casa di Babbo Natale, con attività dedicate ai più piccoli, spettacoli teatrali, concerti e performance artistiche, visite guidate, escursioni e iniziative all’aria aperta, appuntamenti culturali e mostre nelle sedi museali cittadine, eventi nelle frazioni, nei quartieri e negli spazi aggregativi.

Questo il calendario:

29 novembre – “Divino in Vino”

Taverna di San Martino

Serata enogastronomica dedicata ai vini e ai sapori locali

ACCENSIONE DELLE LUMINARIE – 30 novembre Ore 15.30

Cerimonia ufficiale in Piazza Martiri della Libertà, con la partecipazione di:

Coro Sarabanda

Sbandieratori Città di Gualdo Tadino

Scuole di danza Dance Fusion e Golden Swan Ballet

LA CASA DI BABBO NATALE – Rocca Flea

Aperture: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dicembre

Laboratori, animazioni ed attività per bambini e famiglie

A cura dell’associazione La Compagnia di Re Artù

Bambini e Famiglie – Animazioni nel Centro Storico

7 dicembre – Animazioni a cura di Crea Me

8 dicembre – A cura de La Compagnia di Re Artù

21 dicembre – I giochi nel cortile di legno

Un Villaggio per Crescere – Laboratori 0-6 anni

Laboratorio Narciso – Piazza Martiri

6 dicembre – Magia di neve

13 dicembre – La ghirlanda del Villaggio

20 dicembre – Pupazzi di neve in miniatura

Presepi e spiritualità

Natività di Fieno – Chiesa Monumentale di San Francesco

Presepe Artistico – Parrocchia San Giuseppe Artigiano

Presepe Artistico – Santuario del Divino Amore

Musei e Cultura

Aperture ordinarie e straordinarie del Polo Museale:

• Rocca Flea

• Museo Opificio Rubboli

• Museo del Somaro

• Museo Regionale dell’Emigrazione

• Museo della Ceramica – Casa Cajani

• Museo Archeologico

• Chiesa Monumentale di San Francesco.

Le chiese del centro storico

Concattedrale di San Benedetto, San Donato e Santa Maria dei Raccomandati aperte tutti i giorni

7:30–12:30 / 15:00–19:00

Mostre ed Esposizioni

Museo della Ceramica Casa Cajani

30 novembre – 11 gennaio

Mostra + libro “L’Arte di Essere Donna” di Emanuela Caso

Chiesa Monumentale di San Francesco

29 novembre 2025 – 11 gennaio 2026

“Pier Fottoletti – Fragmenta Maya”

20 dicembre – Museo della Ceramica

Mostra fotografica “I Giochi de le Porte: i colori della storia e l’anima in bianco e nero”

Natale a 4 Zampe

29 dicembre – Piazza Martiri

A cura dei Volontari del Canile Rifugio.

Evento culturale – “Il Sogno di Benino”

13 dicembre – ore 17:00 – A cura GAAUM

Mamba Winter Cup

27–28 dicembre

Torneo di basket – Black Mamba Association.

Eventi Musicali

6 dicembre — Coro S. Cecilia Nocera Umbra, Basilica Concattedrale San Benedetto

23 dicembre — Christmas in Jazz, Teatro Talia

28 dicembre — Coro CAI “R. Casimiri”, Basilica Concattedrale San Benedetto

3 gennaio — Angels Gospel Choir, Teatro Talia

4 gennaio — Banda Musicale Città di Gualdo Tadino

Cinema e Teatro

3 dicembre — Film Il colore nascosto delle cose

13 dicembre — Teatro “Art”

16 dicembre — Teatro “La Scommessa”

19 dicembre — Film Vacanze di Natale 1983

22 dicembre — Film Mamma ho perso l’aereo

Gualdo Tadino Comics & Games

2–3 gennaio 2026 – Biblioteca Comunale

Laboratori, giochi da tavolo, cosplay, attività per ragazzi e famiglie.

Grande Festa della Befana

Evento conclusivo con Vigili del Fuoco, Croce Rossa, AVIS e Crea Me.

Solidarietà

14 dicembre – Evento di beneficenza Comitato Daniele Chianelli

28 dicembre – Serata di beneficenza “Insieme per Gabriele” – Teatro Talia

Vivere la Montagna

23 dicembre ore 9.30 – Sci di Fondo e Ciaspole Valsorda-Chiavellara – Ski Club Valsorda

Giornata dedicata alla Ceramica – 7 dicembre

Laboratori per adulti e bambini – AICC, Polo Museale.

Universo Flea profuma di Natale

6 / 13 / 20 dicembre – ore 9:00–16:00

Visite allo stabilimento Flea Brewery.

Progetto di inclusione “Natale Insieme… la creatività è contagiosa!”

2, 9, 16 dicembre — Laboratori tematici

22 dicembre — Tombolata finale

Il Narciso

“La programmazione invernale 2025/2026, legata al Natale e all’Epifania, è un calendario ricco di giornate dedicate alla cultura, allo sport, all’ambiente, al sociale e all’intrattenimento, pensato per coinvolgere grandi, piccoli e famiglie. Un percorso condiviso – commenta l’assessore alla Cultura, Gabriele Bazzucchi – che valorizza la nostra identità e offre occasioni di incontro, crescita e partecipazione attiva.”

“Invito tutti i cittadini a vivere pienamente la nostra città, il centro storico, la montagna e le frazioni, riscoprendo il piacere di stare insieme come comunità. I servizi, i laboratori, le attività sociali e ricreative proposte rappresentano un’opportunità per fruire degli spazi e delle energie che il territorio sa esprimere, soprattutto durante il periodo invernale – prosegue Bazzucchi – Desidero rivolgere un sincero ringraziamento agli uffici comunali, al Polo Museale della Città di Gualdo Tadino, agli istituti scolastici, alle associazioni e agli operatori economici che, con idee, progetti e proposte, hanno contribuito in maniera determinante alla costruzione di questo programma.“

“È importante sottolineare che l’amministrazione comunale ha interamente sostenuto i costi relativi alle luminarie e all’intero calendario di eventi, con l’obiettivo di garantire alla città un’offerta di qualità, inclusiva e capace di generare ricadute positive sul tessuto sociale ed economico. A tutti rivolgo l’augurio di vivere questi mesi come un’occasione per sentirci ancora più uniti, accoglienti e partecipi della vita della nostra Gualdo”, conclude l’assessore Bazzucchi.

Per maggiori informazioni sugli eventi è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Gualdo Tadino o seguire le pagine social dell’ente.