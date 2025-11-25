“Contrasto a ogni forma di violenza”, il territorio si mobilita all’ospedale di Branca

Redazione Gualdo News
Una mattinata di confronto, partecipazione e impegno civile ha riempito l’Auditorium dell’Ospedale di Branca lunedì 24 novembre dove si è svolto il convegno “Contrasto ad ogni forma di violenza”, un appuntamento aperto alla cittadinanza e e che ha visto il coinvolgimento attivo delle scuole di ogni ordine e grado con il coordinamento della direttrice sanitaria del presidio, Teresa Tedesco.

Un’occasione importante per ribadire un messaggio condiviso e necessario: la violenza non può trovare alcuno spazio nella nostra comunità.

L’iniziativa si inserisce nella quinta edizione dell’(H) Open Week, promossa da Fondazione Onda ETS dal 21 al 27 novembre, e fa parte del programma regionale “Umbria contro ogni genere di violenza”, coordinato dalla Regione Umbria insieme alle aziende sanitarie e ospedaliere del territorio.

Un percorso che punta a rafforzare la cultura del rispetto attraverso momenti di sensibilizzazione rivolti a cittadini, studenti e operatori.

Durante la mattinata, relazioni e testimonianze hanno offerto spunti di riflessione sul ruolo delle istituzioni, dei servizi sociosanitari e del mondo della scuola nella lotta contro la violenza di genere.

Parallelamente illuminazioni notturne e installazioni dedicate hanno interessato gli ospedali di Città di Castello e Gubbio–Gualdo Tadino, con hall, ingressi e reparti colorati per richiamare l’attenzione della popolazione sulla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

