Il presepe vivente “Venite Adoremus” si farà, confermata l’ambientazione negli Orti del Bambin Gesù

Dopo alcuni giorni di incertezza legati ai lavori in fase di progettazione che interesseranno una parte dell’edificio, arriva la conferma ufficiale: anche per il decimo anno consecutivo il Presepe Vivente “Venite Adoremus” si svolgerà presso gli Orti dell’Istituto Bambin Gesù.

L’annuncio dell’Associazione Capezza, ideatrice e organizzatrice con grande maestria del presepe, scioglie tutti i dubbi sulla presenza dell’importante appuntamento nel calendario di “Natale da Vivere Insieme”, il programma di eventi che accompagnerà Gualdo Tadino fino al 15 gennaio 2026.

L’Associazione Capezza ha espresso pubblicamente un ringraziamento alle suore dell’Istituto, che “hanno fortemente voluto che anche per quest’anno il presepe si svolgesse regolarmente”. Una scelta accolta con soddisfazione dai gualdesi, vista la tradizione ormai radicata e il successo che l’iniziativa richiama ogni anno in una cornice dal fascino unico.

Rese note anche le date in cui il Presepe Vivente sarà visitabile: 26, 27 e 28 dicembre 2025 e 6 gennaio 2026.

La macchina organizzativa è quindi già al lavoro. Chi desidera collaborare all’allestimento o prendere parte come figurante può contattare l’associazione ai numeri: 348 6506883 – 338 4753046 – 338 3426382.