Taglio del nastro al campo sportivo di Rigali, nuovo manto erboso e spogliatoi riqualificati

Un nuovo manto erboso per il terreno di gioco, spogliatoi riqualificati e sistemazione della parte esterna. Questi gli interventi realizzati dall’amministrazione comunale di Gualdo Tadino in collaborazione con l’Asd Rigali Calcio, che hanno portato sabato 29 novembre alla riconsegna del campo sportivo comunale della frazione.

Il nuovo volto dell’impianto coincide con i venti anni di attività festeggiati poi dalla società rigalese con tanti personaggi che, dal 2005 a oggi, sono stati protagonisti del club.

A tagliare il nastro erano presenti per il Comune di Gualdo Tadino l’assessore ai Lavori Pubblici, Jada Commodi, e l’assessore alla Cultura, Welfare e Politiche Giovanili, Gabriele Bazzucchi, insieme ai presidenti dell’Asd Rigali, Elisa Sabatini, e della Women Gualdo Calcio, Emanuele Ercoli, le due società che usufruiranno direttamente dell’impianto, insieme agli atleti e atlete dei due club.

Il progetto autorizzato dall’amministrazione comunale ha previsto interventi di manutenzione finalizzati a restituire un campo moderno, funzionale e adeguato alle esigenze delle società che lo utilizzeranno.

Oltre alla completa riqualificazione del terreno di gioco, deterioratosi negli ultimi anni a causa dell’intenso utilizzo, è stato rifatto anche l’impianto di irrigazione. I lavori sono stati eseguiti alla ditta Green Service Center, realtà già nota sul territorio per aver realizzato pochi mesi fa anche il fondo dello stadio “Carlo Angelo Luzi”.

Il valore complessivo dell’intervento ammonta a circa 20.000 euro. La spesa è stata coperta in parte mediante l’utilizzo dei contributi annualmente destinati all’Asd Rigali e in parte tramite fondi comunali con la società che ha provveduto alla risistemazione della parte esterna adiacente al campo e agli spogliatoi.

Durante la cerimonia è stato ricordato Fulvio Sabatini, compianto dirigente del Rigali Calcio. In suo onore è stata apposta una targa commemorativa posta all’ingresso del campo che è stato a lui intitolato. Alla cerimonia erano presenti anche i familiari e il figlio del dirigente, il quale è stato ricordato con commozione per aver donato tempo, passione e impegno alla società sportiva e ai giovani del territorio.

“La riqualificazione del campo sportivo di Rigali rappresenta un esempio concreto di collaborazione attiva tra le realtà associative locali e l’Amministrazione Comunale– ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Jada Commodi – I volontari dell’Asd Rigali hanno messo in campo le loro energie migliori per riqualificare i locali degli spogliatoi e, attraverso risorse pubbliche comunali, siamo riusciti a intervenire nel ripristino del manto erboso del campo sportivo, che necessitava di un intervento corposo”.

Soddisfazione per questo intervento è stata espressa anche dalle società Rigali e Women Gualdo Calcio. Il nuovo terreno di gioco consentirà infatti un utilizzo più intensivo e in sicurezza, anche a favore del settore giovanile.

Di “investimento importante per la comunità” e di “conferma dell’attenzione costante dell’amministrazione verso lo sport e l’impiantistica delle nostre frazioni e dell’intera città” ha parlato il sindaco Massimiliano Presciutti.

“Questo intervento si aggiunge ai lavori già realizzati su altri impianti sportivi cittadini, proseguendo un percorso di rinnovamento che restituisce ai cittadini e alle società spazi moderni, sicuri e funzionali. Continueremo a sostenere lo sport come strumento di crescita e aggregazione”, ha concluso il primo cittadino.