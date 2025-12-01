Ricerca persone disperse, a Gualdo Tadino prosegue il corso di formazione con i Vigili del Fuoco

Secondo appuntamento a Gualdo Tadino del corso di formazione per standardizzare le operazioni di ricerca a persona con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’incontro si è tenuto venerdì 28 novembre presso la sede della locale Protezione Civile.

L’iniziativa, promossa e organizzata dal Comune di Gualdo Tadino, ha visto la partecipazione di volontari della Protezione Civile del gruppo “Sorgente” di Gualdo Tadino, il gruppo “Monte Cucco“ di Sigillo, il gruppo volontari cinofili “Rosa dell’Umbria“ di Todi, quello di Gubbio e l’unità cinofili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Perugia.

Presenti nell’occasione anche il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e l’assessore ai Lavori Pubblici Jada Commodi, che hanno portato ai partecipanti i saluti dell’amministrazione comunale. Esercitazione di ricerca persona con unità cinofila

La formazione è stata svolta da personale qualificato in Topografia Applicata al Soccorso (T.A.S.) con la presenza dei VE (Vigile del fuoco esperto) Filippo Cappellini e Michele Pascolini del Distaccamento di Gaifana e del VF Alfredo Nardi del Distaccamento di Foligno.

Durante il briefing iniziale sono state descritte le zone interessate dalla ricerca per ogni squadra, le operazioni che si sarebbero svolte nella pratica, la metodologia da applicare e il comportamento da tenere.

Ciascuna squadra ha poi proceduto a raggiungere l’area di competenza per dare avvio all’esercitazione. Conclusa questa fase pratica, il nucleo cinofili del CNVVF e i cinofili volontari della Protezione civile hanno simulato un intervento di ricerca persona.





































“Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Gualdo Tadino nella promozione della sicurezza e della formazione tecnica delle proprie strutture operative e del sistema di Protezione Civile con questo corso di ricerca delle persone disperse che è stato fortemente voluto. Dopo l’appuntamento teorico svolto alla Mediateca qualche mese fa, con questa esercitazione abbiamo messo in pratica quanto appreso in aula. Ringrazio Carlo Passari, che mi ha dato una grande mano per coordinare i volontari, e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa” ha detto il consigliere comunale e promotore, Michele Pascolini.

“Desidero ringraziare il consigliere Pascolini, tutti i volontari e il personale dei Vigili del Fuoco che hanno partecipato a questa importante giornata di formazione – ha concluso il sindaco Presciutti – Iniziative come questa rafforzano in modo concreto la capacità operativa del nostro sistema di Protezione Civile e rappresentano un investimento fondamentale sulla sicurezza di tutta la comunità. La collaborazione tra enti, professionisti e volontari è un valore aggiunto di cui Gualdo Tadino può essere orgogliosa”.