Canti, danze, luminarie e sbandieratori: Gualdo Tadino ha inaugurato gli eventi natalizi

È partita con un’ottima risposta di pubblico a Gualdo Tadino la programmazione degli eventi natalizi che si protrarranno sino al 15 gennaio 2026.

Domenica 30 novembre la città ha infatti inaugurato ufficialmente il cartellone “Natale da Vivere Insieme”, interamente sostenuto dal Comune, con una serie di appuntamenti iniziati nel primo pomeriggio.

La giornata si è aperta nella chiesa monumentale di San Francesco con l’installazione della Natività di Fieno firmata dall’artista Julia Artico. L’opera, che racchiude creatività e spiritualità francescana, ha rappresentato la prima tappa del percorso artistico che accompagnerà la città durante le festività.

Contemporaneamente, nella chiesa di San Donato, si è tenuto il concerto del Coro Sarabanda dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino–Casacastalda.

Piazza Garibaldi è stata animata da attività dedicate ai bambini, mentre a Casa Cajani è stata inaugurata la mostra fotografica di Emanuela Caso, molto apprezzata dai visitatori per la qualità del percorso espositivo.

Il momento più atteso è arrivato al tramonto, quando si sono accese le luminarie natalizie del centro storico, con gli alberi di Natale di Piazza Martiri della Libertà e Piazza Mazzini e le decorazioni lungo le vie principali. L’accensione è stata accompagnata dalle esibizioni delle scuole di danza Dance Fusion e Golden Swan Ballet, insieme agli Sbandieratori della Città di Gualdo Tadino.

In una nota l’amministrazione comunale ha espresso “grande soddisfazione per la riuscita della giornata“, sottolineando l’ampia partecipazione e ringraziando associazioni, scuole e cittadini per il contributo alla buona riuscita dell’evento.





















.

“L’accensione delle luminarie rappresenta un momento simbolico ed aggregativo per la nostra comunità, un segnale di unione, di accoglienza e di fiducia – ha commentato l’assessore al Turismo Gabriele Bazzucchi – Il cartellone natalizio di quest’anno nasce grazie alla collaborazione con tante realtà associative, artistiche e culturali del territorio, che ringrazio di cuore. Gualdo Tadino si conferma una città viva, capace di proporre eventi di qualità e di coinvolgere tutte le generazioni. Invito cittadini e visitatori a partecipare alle molte iniziative in programma, per condividere insieme la magia e il calore delle festività.”

“E’ stata una bellissima giornata di festa – ha concluso il sindaco Massimiliano Presciutti – C’è stata un’ottima partecipazione di gente in tutto il centro storico con la presenza di giovani, famiglie e visitatori e con tante attività commerciali affollate di persone. Questo ci riempie di soddisfazione anche in virtù del fatto che anche quest’anno il calendario natalizio è stato finanziato con risorse economiche del Comune e di altri enti pubblici. Ci aspetta un mese e mezzo di iniziative varie ed adatte a tutte le età, quindi vi aspettiamo numerosi nella nostra città per vivere il Natale di Gualdo Tadino”.

Il calendario proseguirà fino al 15 gennaio 2026 con appuntamenti per tutte le età che prevedono mostre, spettacoli, laboratori, musica ed eventi nelle frazioni.

.