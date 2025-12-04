Premio Leonardo, Matteo Minelli al Quirinale: l’eccellenza dell’impresa italiana ricevuta da Mattarella

Tra i premiati ricevuti ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale c’era anche Matteo Minelli, amministratore delegato di Universo Flea, insignito del Premio Leonardo Impresa Giovane 2025.

Un riconoscimento per l’eccellenza imprenditoriale in grado di interpretare il valore del saper fare italiano e di rappresentare il meglio del Made in Italy con l’obiettivo di promuoverlo e valorizzarlo, consegnato lo scorso aprile e ieri al centro della cerimonia al Quirinale.

“Un onore essere ricevuto al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella, colui che rappresenta i valori più alti del nostro Paese. Un privilegio esserci“, ha scritto l’imprenditore gualdese in un post su Facebook dopo l’incontro.

Il Premio Leonardo viene conferito dal Comitato Leonardo, nato nel 1993 per iniziativa di Ice, Confindustria e un gruppo di imprenditori, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Accanto a Matteo Minelli hanno ricevuto i riconoscimenti alcuni dei nomi più significativi dell’imprenditoria italiana: Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del gruppo Ferrero (Premio Leonardo 2025); Giuseppe Lavazza, presidente di gruppo Lavazza (Premio Leonardo Sostenibilità e Innovazione); Fabrizio Di Amato, presidente e fondatore di Maire; Armando de Nigris, presidente di Acetificio Marcello De Nigris 1889; Alessandro Garrone, vicepresidente esecutivo gruppo Erg; Marco Nocivelli, amministratore delegato di Epta SpA (tutti per il Premio Leonardo Qualità Italia); Alberto Balestrazzi, fondatore di auticon Italia (Premio Leonardo Impresa Sociale).

Presenti anche gli otto vincitori dei Premi di Laurea 2025, le borse di studio e i tirocini retribuiti che il Comitato Leonardo mette a disposizione da oltre vent’anni per valorizzare le migliori tesi universitarie dedicate al Made in Italy e sostenere giovani provenienti da università di tutta Italia.

Le tesi premiate quest’anno hanno spaziato dall’innovazione tecnologica alla sostenibilità industriale, fino all’agroalimentare.

Negli anni, il progetto dei Premi di Laurea del Comitato Leonardo ha permesso di sostenere concretamente oltre 160 giovani neolaureati, facilitandone l’ingresso nel mondo del lavoro grazie alla collaborazione con alcune tra le più importanti realtà imprenditoriali italiane.

“Le imprese premiate quest’anno confermano la straordinaria capacità del Made in Italy di innovare e competere nei mercati globali, grazie a un patrimonio di know how e creatività riconosciuto nel mondo – ha dichiarato il presidente del Comitato Leonardo, Sergio Dompé – Allo stesso tempo, gli otto giovani talenti rappresentano la nuova linfa del Paese: percorsi brillanti, competenze trasversali, una solida formazione. Come Comitato Leonardo, continueremo a impegnarci per promuovere la competitività delle imprese del Made in Italy, il loro patrimonio e i loro valori, sostenendo la crescita dell’Italia nei prossimi anni”.

Dopo l’intervento di Dompé, il presidente Mattarella ha rivolto un indirizzo di saluto.

Presenti alla cerimonia anche il presidente di Agenzia ICE, Matteo Zoppas, la vicepresidente di Confindustria per l’internazionalizzazione e attrazione degli investimenti, Barbara Cimmino, e rappresentanti di Agenzia ICE e del “Premio Leonardo”.