Venerdì 21 febbraio si terrà l’assemblea ordinaria dei soci della Comunale Avis di Gualdo Tadino, uno degli appuntamenti più importanti della vita associativa, in cui verranno evidenziate le attività svolte e le prospettive future dell’associazione.

L’assemblea è convocata alle ore 15.30 in prima convocazione e alle ore 17 in seconda, e si svolgerà presso i locali CVS di via Monte Alago n. 2, a Gualdo Tadino.

Nel corso dell’incontro verrà illustrata la relazione del presidente e del consiglio direttivo, che indicherà nel dettaglio l’attività svolta dall’Avis Comunale durante l’anno 2025, ripercorrendo i principali risultati raggiunti, le iniziative realizzate e l’impegno dei volontari a favore della promozione della donazione del sangue e della salute del territorio.

Saranno inoltre presentate le linee programmatiche e gli obiettivi per il 2026. L’assemblea sarà anche chiamata ad esprimersi su importanti adempimenti di carattere amministrativo e organizzativo. In particolare i soci saranno invitati ad approvare il bilancio consuntivo 2025 e quello preventivo 2026.

Un ulteriore punto all’ordine dei lavori sarà la nomina dei delegati che rappresenteranno l’Avis Comunale di Gualdo Tadino nelle prossime assemblee provinciali, regionali e nazionali.

“L’Avis di Gualdo Tadino invita tutti i soci a partecipare numerosi a questo importante appuntamento, contribuendo con la propria presenza e il proprio impegno allo sviluppo dell’associazione“, sottolinea la Comunale.