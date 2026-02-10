Gualdo Tadino, sabato torna il Carnevale all’Oratorio con giochi, maschere e tanto divertimento

Dopo diversi anni di assenza, torna il Carnevale all’Oratorio Don Bosco di Gualdo Tadino.
Sabato 14 febbraio, a partire dalle ore 15, l’associazione Educare alla Vita Buona organizza un pomeriggio di festa aperto a tutti.
Il programma prevede giochi, animazione, musica e la tradizionale sfilata delle maschere, con i partecipanti invitati a presentarsi in costume per vivere appieno l’atmosfera carnevalesca.
A chiudere il pomeriggio, alle 18, la proiezione di un film al cinema con biglietto scontato.
L’appuntamento è fissato quindi presso l’Oratorio Don Bosco in viale Don Bosco, nel cuore di Gualdo Tadino. L’iniziativa, che riporta in auge un appuntamento tradizionale, vuole offrire un momento di festa per bambini, ragazzi e famiglie.
La partecipazione è libera.