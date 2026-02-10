Confraternite, concluso il corso di formazione a Rigali

Si è concluso lunedì 9 febbraio il corso di formazione per le Confraternite tenuto da Padre Alessio Maglione, assistente ecclesiastico diocesano per le Confraternite.

Il corso, iniziato il 12 gennaio scorso, ha impegnato uomini e donne di varie Confraternite per cinque sessioni di lavoro.

Sono stati trattati i seguenti argomenti: Natura della Confraternita: ecclesialità, cammino di fede; Gli scopi della Confraternita: formazione, culto pubblico, opere di carità; La spiritualità dell’abito; Liturgia dell’investitura e Rinnovo delle Promesse battesimali; Consegna dello Statuto e funzione degli incarichi.

Al corso ha visto la presenza di 40 partecipanti (20 donne e 20 uomini) in rappresentanza, fra altri, delle Confraternite di Santa Maria del Soccorso di Rigali, del Santissimo Sacramento, di Sant’Anna e San Giovanni di Boschetto, del Beato Marzio di Pieve di Compresseto, della Santissima Trinità, della Compagnia dei Cavalieri Colle Paradiso di Assisi.

Per l’occasione è stata rappresentata anche la Parrocchia di San Giovanni Battista di Grello con una partecipante.

Il corso di formazione è nato su iniziativa della Confraternita di Santa Maria del Soccorso di Rigali, all’indomani dell’approvazione del nuovo statuto da parte del vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino.

Il nuovo documento si è reso doveroso per adeguare alle nuove norme ecclesiastiche quello esistente datato 1885, stilato dai confratelli che allora diedero vita alla Società Mariana sotto il titolo di Santa Maria del Soccorso, con sede in Gualdo Tadino presso la chiesa parrocchiale di Rigali.

L’applicazione delle norme contenute nel nuovo statuto prevede, fra le altre novità, il rinnovo di tutte le cariche della Confraternita: Priore, vice Priore, Segretario e Cassiere. Un adempimento che sarà concretizzato nelle prossime settimane alla presenza dello stesso padre Alessio Maglione.