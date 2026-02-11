“Cartoline”, il podcast di Marco Gubbini scende sotto terra: 50 anni di Gruppo Speleologico Gualdo Tadino

Cinquant’anni di esplorazioni, ricerca, passione e impegno silenzioso sotto la superficie della terra.

È questo il filo narrativo dell’episodio del podcast Cartoline dedicato al Gruppo Speleologico Gualdo Tadino, realtà che dal 1976 rappresenta un punto di riferimento in Umbria e non solo.

Nel racconto di Marco Gubbini, la speleologia diventa molto più di una disciplina scientifica: è memoria collettiva, scoperta del territorio, rapporto profondo con l’ambiente e con la storia nascosta delle montagne dell’Appennino.

Attraverso la narrazione il podcast restituisce l’identità di un gruppo che ha saputo unire rigore scientifico, spirito di avventura e senso di appartenenza. Le cavità scoperte ed esplorate, le spedizioni e l’attività di divulgazione diventano tappe soprattutto di un percorso umano.

Un ascolto consigliato non solo agli appassionati di speleologia, ma a chiunque voglia comprendere come la cura del territorio passa anche da chi lo esplora in silenzio, metro dopo metro, nel cuore della terra.

