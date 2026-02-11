Valentina Mastroianni e la storia di Cesare. Domenica 15 febbraio a Gualdo Tadino

Dopo i grandi successi di “La storia di Cesare“, E voleremo sopra la paura” e “Sarò i tuoi occhi“, Valentina Mastroianni torna in libreria con “È stata tutta vita. Cesare, il viaggio che ci ha cambiato il cuore” (De Agostini).

La presentazione del libro toccherà anche Gualdo Tadino domenica 15 febbraio alle ore 17 presso la libreria Mondadori del Centro Commerciale Porta Nova. Sarà presente l’autrice, insieme alle relatrici Rita Pecci e Tiziana Scassellati.

Valentina Mastroianni racconta da tempo la storia di suo figlio Cesare Zambon, scomparso a sei anni nel febbraio 2025, dopo aver convissuto con una malattia rara. Una storia nota ai tanti che seguono sui social la madre, diventata un riferimento per le famiglie con persone affette da disabilità.

Per questo Valentina, 39 anni, riceverà il prossimo 3 marzo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’alto titolo onorifico di Cavaliere del Merito della Repubblica italiana “per aver costruito una rete sociale e di supporto attraverso i social media condividendo le proprie esperienze di vita e fornendo consigli pratici volti ad affrontare con maggior consapevolezza la vita quotidiana“.

“È questo dunque? La vita di nostro figlio diventerà un ricordo? – si legge in quarta di copertina – No, mi dico. Neanche per sogno. Cece sarà. In ogni respiro. In ogni passo. In ogni gesto e in ogni sorriso, in ogni alba che sorge, in ogni tramonto che s’inabissa alle nostre spalle. Sarà il vento che ci soffia forte sul viso e gioca tra i nostri capelli. Sarà tra le nuvole, quelle nuvole che tanto gli piacevano e che adesso può finalmente toccare. Sarà in tutti gli insegnamenti che ci ha lasciato, custoditi dentro i cuori che la sua vita ha cambiato”