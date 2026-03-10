Economia locale, analisi di Acacia Group: 4,49 miliardi di ricavi tra Gubbio, Gualdo e Umbertide

L’area eugubino-gualdese-umbertidese si conferma uno dei principali poli produttivi dell’Umbria.

L’analisi dei bilanci 2024 elaborata da Acacia Group su un campione di 748 imprese restituisce un quadro economico di grande rilievo: 4,49 miliardi di euro di ricavi complessivi, 464 milioni di margine operativo lordo (EBITDA), 266 milioni di utili e oltre 11 mila addetti.

Il dato conferma la massa critica del sistema produttivo locale, che continua a basarsi su una forte presenza industriale e manifatturiera.

Indicatore Valore Imprese analizzate 748 Fatturato complessivo € 4.487.622.059 EBITDA complessivo € 464.167.277 Utile complessivo € 266.594.636 Dipendenti complessivi 11.018 EBITDA medio 10,34% Utile medio 5,94%

COSA E’ L’EBITDA – Nel report compare spesso un indicatore economico che potrebbe suonare poco familiare: EBITDA.

Si tratta dell’acronimo inglese di Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, cioè utile prima di interessi, tasse e ammortamenti.

In parole semplici, misura quanto un’azienda riesce a guadagnare dalla propria attività operativa prima dei costi finanziari e fiscali. È quindi uno degli indicatori più utilizzati dagli analisti per capire la capacità di un’impresa di generare ricchezza dalla propria attività industriale.

Nel campione analizzato il rapporto tra EBITDA e ricavi è pari al 10,34%, mentre l’utile netto medio è pari al 5,94% dei ricavi.

Tradotto in termini semplici: ogni 100 euro di fatturato, le aziende producono circa 10 euro di margine operativo e quasi 6 euro di utile netto.

GUALDO TADINO – GUBBIO – UMBERTIDE – Il cuore economico del territorio preso in esame da Acacia Group è rappresentato dal triangolo Gubbio – Gualdo Tadino – Umbertide, che da solo concentra oltre il 92% del fatturato complessivo del campione.

Comune Imprese Fatturato Utile Gubbio 321 € 1.835.373.414 € 191.499.373 Gualdo Tadino 138 € 1.218.036.689 € 13.322.896 Umbertide 195 € 1.100.421.166 € 29.733.607 Fossato di Vico 49 € 213.816.195 € 25.867.262 Valfabbrica 24 € 60.084.748 € 5.131.601 Sigillo 12 € 46.989.335 € 313.357 Costacciaro 4 € 9.849.992 € 578.431 Scheggia e Pascelupo 5 € 3.050.520 € 148.109

Nel dettaglio comunale, Gubbio guida la classifica per dimensione e qualità della performance: 1.836.000 euro circa di fatturato, con EBITDA% 16,28% e utile% 10,43%, evidenziando un profilo industriale capace di trasformare ricavi in margine e risultato.

Gualdo Tadino esprime un grande contributo in termini di volume (oltre 1.200.000 euro), con dinamiche di margine più sottili (EBITDA% 2,19% e utile% 1,09%), coerenti con modelli economici ad alta rotazione.

Umbertide si colloca come polo bilanciato tra fatturato (1.100.000 euro), occupazione (4.106 addetti nel campione) e redditività (EBITDA% 8,14%).

Si tratta dunque di tre modelli economici diversi:

Gubbio più orientata alla redditività industriale

più orientata alla redditività industriale Gualdo Tadino caratterizzata da grandi volumi di fatturato, ma basso impatto occupazionale

caratterizzata da grandi volumi di fatturato, ma basso impatto occupazionale Umbertide con un equilibrio tra dimensione economica e occupazione

Per l’analisi sono stati considerati due livelli territoriali: il CORE (Gubbio, Gualdo Tadino, Umbertide) e il perimetro esteso, che include anche i comuni limitrofi presenti nel dataset.

Perimetro Imprese Fatturato Dipendenti CORE 654 € 4.153.831.269 9.763 ESTESO 748 € 4.487.622.059 11.018

Incidenza sul tessuto regionale (confronto indicativo su addetti): gli addetti totali nelle imprese classificate sono 243.066 e le imprese attive sono 77.753. Nel campione analizzato, il perimetro CORE del comprensorio conta 9.763 addetti, una quota indicativa pari a circa 4,00% del totale regionale; il perimetro ESTESO (includendo anche alcuni comuni limitrofi presenti nel dataset: Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Fossato di Vico, Sigillo, Valfabbrica) arriva a 10.281 addetti, pari a circa 4,23%.

Il report evidenzia con chiarezza che la manifattura resta il vero motore economico del territorio.

Macro-settore Imprese Fatturato Dipendenti Cemento + Manifattura 177 € 2.383.902.549 6.354 Energia 23 € 991.893.283 49 Commercio 158 € 490.384.822 1.111 Trasporti / Logistica 30 € 195.777.263 758 Costruzioni 89 € 181.407.105 931 Professionali / Scientifiche 37 € 51.425.331 159 Servizi alle imprese 31 € 35.873.459 364 Alloggio / Ristorazione 54 € 33.213.130 432 Sanità / Assistenza 16 € 24.920.073 227 Acqua / Rifiuti 6 € 24.219.540 90 ICT / Media 20 € 22.984.752 140 Agricoltura / Foreste 28 € 16.763.956 164 Immobiliare 42 € 14.263.373 41 Arte / Sport / Intrattenimento 18 € 10.152.463 139 Altri servizi 8 € 5.168.456 34 Finanza / Assicurazioni 6 € 3.373.216 12 Non classificato 1 € 773.861 4 Estrazione 1 € 694.006 5 Istruzione 3 € 431.421 4

Il settore manifatturiero e del cemento da solo rappresenta oltre la metà del fatturato complessivo e quasi il 60% dell’occupazione del campione, con una redditività significativa (EBITDA% 15,11% e utile% 9,20%).

“Accanto alla manifattura emerge anche il peso del settore energia e utility, caratterizzato da grandi volumi di fatturato ma da una bassa intensità occupazionale (22,1% del fatturato, ma circa 0,44% dei dipendenti nel campione), a testimonianza di modelli economici differenti per struttura di lavoro e marginalità”, commenta Francesco Pace, Ceo e Founder di Acacia Group.

LE GRANDI AZIENDE DEL TERRITORIO – Tra le imprese con il maggiore volume di ricavi nel comprensorio figurano importanti realtà industriali ed energetiche.

A Gualdo Tadino spiccano Eco Trade ed Eco Sviluppo, società controllate da Ecosuntek, gruppo attivo nelle energie rinnovabili.

Nel panorama industriale spiccano invece Colacem, Colabeton e Cementerie Aldo Barbetti, protagoniste nel settore dei materiali da costruzione.

Ad Umbertide uno dei principali protagonisti è Metalmeccanica Tiberina, gruppo specializzato nella componentistica per l’automotive.

Nel territorio di Fossato di Vico emerge invece Icom, importante realtà manifatturiera.

Top imprese per utile (bilanci 2024)

Azienda Città Utile 2024 Fatturato 2024 Colacem Spa Gubbio €115.857.668 €509.571.378 Cementerie Aldo Barbetti Spa Gubbio €27.329.566 €125.398.570 Tiberina Sangro Srl Umbertide €12.075.845 €171.358.397 U.G.A. Nutraceuticals Srl Gubbio €10.721.620 €55.951.367 Icom Spa Fossato di Vico €9.997.493 €81.760.905 Metalmeccanica Tiberina Srl Umbertide €8.174.159 €75.835.877 Ragusa Cementi Spa Gubbio €6.112.015 €46.969.472 Colabeton Spa Gubbio €5.440.792 €246.360.038 Eco Trade Srl Gualdo Tadino €4.438.105 €558.572.367 Icat Srl Fossato di Vico €4.338.689 €30.825.698 S.I.A.MI. Spa Gubbio €4.310.748 €48.115.285 Overmek Srl Umbertide €3.326.246 €45.349.577 Profilumbra Spa Valfabbrica €3.049.791 €19.064.602 Terex Italia Srl Umbertide €2.734.433 €68.628.579 Ceb Impianti Spa Gubbio €2.572.130 €52.828.569 Monacelli Franco Costruzioni Gubbio €2.309.915 €6.854.696 Istituto Clinico Tiberino Umbertide €2.127.533 €11.337.680

POLO PRODUTTIVO – Il peso economico di quest’area emerge anche confrontando il numero di addetti con il totale regionale. Nel campione analizzato il territorio conta oltre 11 mila lavoratori, una quota significativa dell’occupazione delle imprese umbre.

Si tratta di un risultato particolarmente rilevante se si considera che l’area è composta prevalentemente da centri medio-piccoli dell’Appennino umbro-marchigiano.

La fotografia economica del territorio mostra quindi complessivamente un sistema produttivo solido, capace di generare grandi volumi di fatturato e sostenere migliaia di posti di lavoro.

Allo stesso tempo le differenze nei margini tra i diversi territori indicano una sfida importante per il futuro: trasformare sempre più il fatturato in valore aggiunto, innovazione e occupazione qualificata.

È su questo terreno (ricerca, innovazione industriale e capacità di trattenere valore sul territorio) che si giocherà nei prossimi anni la competitività di quest’area dell’Umbria.

Le top 100 imprese del territorio

Bilanci 2024 (sono esclusi i consolidati)

Fatturato decrescente

Importante:

Nelle classifiche non sono riportati i bilanci consolidati perché alcune aziende del gruppo hanno sede legale fuori dal territorio scelto per l’analisi. Riportiamo comunque di seguito i dati.