Economia locale, analisi di Acacia Group: 4,49 miliardi di ricavi tra Gubbio, Gualdo e Umbertide

L’area eugubino-gualdese-umbertidese si conferma uno dei principali poli produttivi dell’Umbria.

L’analisi dei bilanci 2024 elaborata da Acacia Group su un campione di 748 imprese restituisce un quadro economico di grande rilievo: 4,49 miliardi di euro di ricavi complessivi, 464 milioni di margine operativo lordo (EBITDA), 266 milioni di utili e oltre 11 mila addetti.

Il dato conferma la massa critica del sistema produttivo locale, che continua a basarsi su una forte presenza industriale e manifatturiera.

Indicatore Valore
Imprese analizzate 748
Fatturato complessivo € 4.487.622.059
EBITDA complessivo € 464.167.277
Utile complessivo € 266.594.636
Dipendenti complessivi 11.018
EBITDA medio 10,34%
Utile medio 5,94%

COSA E’ L’EBITDA – Nel report compare spesso un indicatore economico che potrebbe suonare poco familiare: EBITDA.

Si tratta dell’acronimo inglese di Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, cioè utile prima di interessi, tasse e ammortamenti.

In parole semplici, misura quanto un’azienda riesce a guadagnare dalla propria attività operativa prima dei costi finanziari e fiscali. È quindi uno degli indicatori più utilizzati dagli analisti per capire la capacità di un’impresa di generare ricchezza dalla propria attività industriale.

Nel campione analizzato il rapporto tra EBITDA e ricavi è pari al 10,34%, mentre l’utile netto medio è pari al 5,94% dei ricavi.

Tradotto in termini semplici: ogni 100 euro di fatturato, le aziende producono circa 10 euro di margine operativo e quasi 6 euro di utile netto.

GUALDO TADINO – GUBBIO – UMBERTIDE – Il cuore economico del territorio preso in esame da Acacia Group è rappresentato dal triangolo Gubbio – Gualdo Tadino – Umbertide, che da solo concentra oltre il 92% del fatturato complessivo del campione.

Comune Imprese Fatturato Utile
Gubbio 321 € 1.835.373.414 € 191.499.373
Gualdo Tadino 138 € 1.218.036.689 € 13.322.896
Umbertide 195 € 1.100.421.166 € 29.733.607
Fossato di Vico 49 € 213.816.195 € 25.867.262
Valfabbrica 24 € 60.084.748 € 5.131.601
Sigillo 12 € 46.989.335 € 313.357
Costacciaro 4 € 9.849.992 € 578.431
Scheggia e Pascelupo 5 € 3.050.520 € 148.109

Nel dettaglio comunale, Gubbio guida la classifica per dimensione e qualità della performance: 1.836.000 euro circa di fatturato, con EBITDA% 16,28% e utile% 10,43%, evidenziando un profilo industriale capace di trasformare ricavi in margine e risultato.

Gualdo Tadino esprime un grande contributo in termini di volume (oltre 1.200.000 euro), con dinamiche di margine più sottili (EBITDA% 2,19% e utile% 1,09%), coerenti con modelli economici ad alta rotazione.

Umbertide si colloca come polo bilanciato tra fatturato (1.100.000 euro), occupazione (4.106 addetti nel campione) e redditività (EBITDA% 8,14%).

Si tratta dunque di tre modelli economici diversi:

  • Gubbio più orientata alla redditività industriale
  • Gualdo Tadino caratterizzata da grandi volumi di fatturato, ma basso impatto occupazionale
  • Umbertide con un equilibrio tra dimensione economica e occupazione

Per l’analisi sono stati considerati due livelli territoriali: il CORE (Gubbio, Gualdo Tadino, Umbertide) e il perimetro esteso, che include anche i comuni limitrofi presenti nel dataset.

Perimetro Imprese Fatturato Dipendenti
CORE 654 € 4.153.831.269 9.763
ESTESO 748 € 4.487.622.059 11.018

Incidenza sul tessuto regionale (confronto indicativo su addetti): gli addetti totali nelle imprese classificate sono 243.066 e le imprese attive sono 77.753. Nel campione analizzato, il perimetro CORE del comprensorio conta 9.763 addetti, una quota indicativa pari a circa 4,00% del totale regionale; il perimetro ESTESO (includendo anche alcuni comuni limitrofi presenti nel dataset: Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Fossato di Vico, Sigillo, Valfabbrica) arriva a 10.281 addetti, pari a circa 4,23%.

Il report evidenzia con chiarezza che la manifattura resta il vero motore economico del territorio.

Macro-settore Imprese Fatturato Dipendenti
Cemento + Manifattura 177 € 2.383.902.549 6.354
Energia 23 € 991.893.283 49
Commercio 158 € 490.384.822 1.111
Trasporti / Logistica 30 € 195.777.263 758
Costruzioni 89 € 181.407.105 931
Professionali / Scientifiche 37 € 51.425.331 159
Servizi alle imprese 31 € 35.873.459 364
Alloggio / Ristorazione 54 € 33.213.130 432
Sanità / Assistenza 16 € 24.920.073 227
Acqua / Rifiuti 6 € 24.219.540 90
ICT / Media 20 € 22.984.752 140
Agricoltura / Foreste 28 € 16.763.956 164
Immobiliare 42 € 14.263.373 41
Arte / Sport / Intrattenimento 18 € 10.152.463 139
Altri servizi 8 € 5.168.456 34
Finanza / Assicurazioni 6 € 3.373.216 12
Non classificato 1 € 773.861 4
Estrazione 1 € 694.006 5
Istruzione 3 € 431.421 4

Il settore manifatturiero e del cemento da solo rappresenta oltre la metà del fatturato complessivo e quasi il 60% dell’occupazione del campione, con una redditività significativa (EBITDA% 15,11% e utile% 9,20%).

“Accanto alla manifattura emerge anche il peso del settore energia e utility, caratterizzato da grandi volumi di fatturato ma da una bassa intensità occupazionale (22,1% del fatturato, ma circa 0,44% dei dipendenti nel campione), a testimonianza di modelli economici differenti per struttura di lavoro e marginalità”, commenta Francesco Pace, Ceo e Founder di Acacia Group.

LE GRANDI AZIENDE DEL TERRITORIO – Tra le imprese con il maggiore volume di ricavi nel comprensorio figurano importanti realtà industriali ed energetiche.

A Gualdo Tadino spiccano Eco Trade ed Eco Sviluppo, società controllate da Ecosuntek, gruppo attivo nelle energie rinnovabili.

Nel panorama industriale spiccano invece Colacem, Colabeton e Cementerie Aldo Barbetti, protagoniste nel settore dei materiali da costruzione.

Ad Umbertide uno dei principali protagonisti è Metalmeccanica Tiberina, gruppo specializzato nella componentistica per l’automotive.

Nel territorio di Fossato di Vico emerge invece Icom, importante realtà manifatturiera.

Top imprese per utile (bilanci 2024)

Azienda Città Utile 2024 Fatturato 2024
Colacem Spa Gubbio €115.857.668 €509.571.378
Cementerie Aldo Barbetti Spa Gubbio €27.329.566 €125.398.570
Tiberina Sangro Srl Umbertide €12.075.845 €171.358.397
U.G.A. Nutraceuticals Srl Gubbio €10.721.620 €55.951.367
Icom Spa Fossato di Vico €9.997.493 €81.760.905
Metalmeccanica Tiberina Srl Umbertide €8.174.159 €75.835.877
Ragusa Cementi Spa Gubbio €6.112.015 €46.969.472
Colabeton Spa Gubbio €5.440.792 €246.360.038
Eco Trade Srl Gualdo Tadino €4.438.105 €558.572.367
Icat Srl Fossato di Vico €4.338.689 €30.825.698
S.I.A.MI. Spa Gubbio €4.310.748 €48.115.285
Overmek Srl Umbertide €3.326.246 €45.349.577
Profilumbra Spa Valfabbrica €3.049.791 €19.064.602
Terex Italia Srl Umbertide €2.734.433 €68.628.579
Ceb Impianti Spa Gubbio €2.572.130 €52.828.569
Monacelli Franco Costruzioni Gubbio €2.309.915 €6.854.696
Istituto Clinico Tiberino Umbertide €2.127.533 €11.337.680

POLO PRODUTTIVO – Il peso economico di quest’area emerge anche confrontando il numero di addetti con il totale regionale. Nel campione analizzato il territorio conta oltre 11 mila lavoratori, una quota significativa dell’occupazione delle imprese umbre.

Si tratta di un risultato particolarmente rilevante se si considera che l’area è composta prevalentemente da centri medio-piccoli dell’Appennino umbro-marchigiano.

La fotografia economica del territorio mostra quindi complessivamente un sistema produttivo solido, capace di generare grandi volumi di fatturato e sostenere migliaia di posti di lavoro.

Allo stesso tempo le differenze nei margini tra i diversi territori indicano una sfida importante per il futuro: trasformare sempre più il fatturato in valore aggiunto, innovazione e occupazione qualificata.

È su questo terreno (ricerca, innovazione industriale e capacità di trattenere valore sul territorio) che si giocherà nei prossimi anni la competitività di quest’area dell’Umbria.

Le top 100 imprese del territorio

Bilanci 2024 (sono esclusi i consolidati)

Fatturato decrescente

Importante:
Nelle classifiche non sono riportati i bilanci consolidati perché alcune aziende del gruppo hanno sede legale fuori dal territorio scelto per l’analisi. Riportiamo comunque di seguito i dati.

Azienda Fatturato (Cons.) Utile (Cons.)
ECOSUNTEK SPA (Consolidato) 747 Mln Euro 6,1 Mln Euro
METALMEC. TIBERINA (Cons.) 736 Mln Euro 21,6 Mln Euro
ICOM SPA (Consolidato Ondulsud) 460 Mln Euro 15,9 Mln Euro
