Rotary Club, successo della “Cena con delitto” per la raccolta fondi in favore del Progetto Genesi

La “Cena con delitto”, organizzata dai Rotary Club di Gualdo Tadino e Gubbio in collaborazione con la compagnia Arte&Dintorni e svoltasi al Castello di Baccaresca, ha racchiuso in una singola serata il senso del tema rotariano dell’anno in corso “Uniti per fare del bene”.

Sono stati infatti circa 120 i partecipanti all’evento, denominato “Calice Amaro“, che ha consentito di raccogliere fondi importanti da destinarsi al Progetto Genesi, finalizzato allo sviluppo economico del territorio della Fascia Appenninica in ambito turistico.

La risposta di tanti rotariani ed amici dei due Club è stata accolta con grande soddisfazione dal presidente del Club di Gualdo Tadino, Sergio Bravetti, che ha aperto la serata portando il proprio saluto.

“Ringrazio tutti voi per la ampia partecipazione a questo evento di raccolta fondi che ci consente di fare un passo ulteriore verso la realizzazione del Progetto Genesi, ideato dal nostro Club e con il prezioso sostegno degli amici rotariani di Gubbio”, ha detto.











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Bravetti ha poi ricordato lo scopo dell’iniziativa, che è quello di dare l’avvio ad un processo di sviluppo economico del territorio in ambito turistico, attraverso la creazione di un’unica destinazione turistica omogena con un brand riconosciuto in grado di coinvolgere gli otto comuni di competenza dei due Club, con il supporto delle amministrazioni comunali.

Il tutto grazie alla professionalità, all’esperienza ed alla competenza del Destination Manager Giancarlo Dell’Orco che nel prossimo mese di aprile incontrerà gli operatori del territorio (ristoratori, albergatori, guide, associazioni, commercianti) in quattro giornate di formazione: 10 e 11 aprile a Gualdo Tadino per i comuni di Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Fossato di Vico, Valfabbrica; 17 e 18 aprile a Gubbio per i comuni di Gubbio, Costacciaro, Sigillo, Scheggia e Pascelupo.

Al termine della serata sono stati premiati i quattro migliori “detective” che, grazie al proprio intuito e a un attento spirito di osservazione, hanno raccolto il maggior numero di indizi per riuscire ad individuare assassino, complice e movente del delitto messo egregiamente in scena dagli attori di Arte&Dintorni.