Corsa campestre, quattro studenti del “Casimiri” alle finali regionali

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Redazione Gualdo News
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Risultati molto lusinghieri per gli studenti dell’Istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino che hanno disputato la finale distrettuale di corsa campestre “A scuola di cross”, svoltasi lo scorso 26 febbraio a Gubbio nella splendido scenario del Teatro Romano con un’ampia partecipazione da parte di tutte le scuole  del distretto scolastico.

Nella categoria Allieve (II grado femminili), vinta da Aura Guerrieri (2A Liceo scientifico) le alunne dell’istituto gualdese hanno monopolizzato la gara classificandosi nei primi sette posti.

Nella categoria Allievi (II grado maschili), lo studente Joussef Sadak (1D Liceo scientifico) si è classificato al terzo posto.

I vincitori e i piazzati nei primi quattro posti (Aura Guerrieri, Giulia Garofoletti, Lucrezia Bartolini, Lavinia Pavoni e Joussef Sadak) parteciperanno alle finali regionali che si terranno a Solomeo il prossimo 9 aprile.

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